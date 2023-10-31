Психологи дали 3 совета, как помочь ребёнку вернуться в школу после каникул без истерик

Детский психолог Светлана Клюваева и детский психолог-педагог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова рассказали, как помочь влиться ребёнку в учебное расписание после каникул. По их словам, дети могут быстро отвыкать от режима и так же быстро адаптироваться к возобновлению уроков, если не давать им во время выходных полную свободу, чтобы школа не стала казаться каторгой.

"Родителям нужно помогать соблюдать режим дня, не ложиться очень поздно, вставать тоже не очень поздно. Вообще, чем упорядоченнее жизнь ребёнка, чем она больше связана с расписаниями, тем она легче. Это основа для психической стабильности", — рассказала Клюваева RT.

Дугенцова отметила, что режим ребёнка можно сдвигать максимум на один час, чтобы минимизировать стресс. Нельзя говорить: "Делай что хочешь!" Иначе ребёнок начнёт воспринимать школу как каторгу и не сможет без истерик вернуться в образовательный процесс.