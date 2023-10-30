Названо 5 признаков превращения школы в ад для ребёнка-совы из-за учёбы с 8 утра
Психолог Екушевская объяснила, почему подросткам тяжело учиться с 8 утра
Почти все дети до трёх лет — жаворонки. И только в процессе жизни у подростка могут проявиться черты совы. В таких случаях учёба в первую смену превращается в ад. Об этом "Газете.ru" рассказала Анастасия Екушевская, психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.
Эксперт отметила, что в 11–12 лет у подростка наступает пик умственной активности, поэтому важно следить за его комфортом во время обучения. А вот узнать, что школьнику тяжело приспособиться к расписанию, можно по некоторым признакам.
"Например, если ребёнок часто болеет, чувствует себя усталым и жалуется на головные боли, это может свидетельствовать о том, что расписание слишком насыщенно или не соответствует его биологическим ритмам. Или ребёнок часто находится в плохом настроении, раздражён, не желает идти в школу", — добавила психолог.
Специалист добавила, что бессонница ночью или сонливость днём говорят о неподходящем режиме. По её словам, нужно прислушаться к жалобам и по возможности рассмотреть коррекцию расписания, если ребёнку оно не подходит. Немаловажно и общение родителей с чадом в этот период.
Екушевская рассказала, что ребёнка можно перевести на домашнее обучение и подстроить занятия под режим, тогда успеваемость улучшится.
Ранее Лайф рассказал о пяти признаках формирования игровой зависимости у подростка. По словам эксперта, если у ребёнка происходит фокусировка на одном объекте или чрезмерная вовлечённость в какой-то процесс, при этом круг остальных интересов сужается, рушатся все сферы жизни.
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