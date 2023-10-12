Психолог дал 6 советов родителям, если подросток пришёл домой пьяным

В употреблении алкоголя подростками нет ничего хорошего, тем более что это может перейти в пагубную привычку. Клинический психолог, кандидат наук Денис Макаровский рассказал Лайфу, как реагировать родителям, если их ребёнок пришёл домой пьяным.

Клинический психолог, кандидат наук Денис Макаровский рассказал, как реагировать на пьяного подростка. Фото предоставлено героем публикации.

Во-первых, для начала подойдите к ситуации с пониманием. Нужно чётко осознать, что дети могут совершать ошибки, как и взрослые. Вместо того чтобы обвинять и осуждать, успокойтесь, оцените обстоятельства. Если сорваться на ребёнке, то можно навсегда потерять с ним контакт, а если это произойдёт, то пьянство повторится.

Во-вторых, нужно узнать реальные причины случившегося, а не услышать оправдания. Забудьте о нравоучениях и придерживайтесь вопросов, а не обвинений. Спросите, что заставило ребёнка выпить. Это может быть способом справиться со стрессом, давлением сверстников, стремлением понравиться или произвести впечатление и так далее.

В-третьих, если ваш ребёнок пришёл пьяным, главное — обеспечить его безопасность. Убедитесь, что он не нуждается в медицинской помощи, и обеспечьте ему комфортные условия. Все разговоры нужно отложить до того момента, пока ребёнок не почувствует себя лучше.

"Когда ребёнок придёт в себя, не покидайте его. Разговор может быть трудным, но он важен. Слушайте внимательно, не осуждайте, а поддерживайте. Это создаст основу для открытого общения в будущем", — подчеркнул психолог.

В-четвёртых, поделитесь с ребёнком информацией о рисках, связанных с алкоголем, только без нотаций и нравоучений. Посыл диалога должен быть простой: "Я мама, я тебя люблю, я тревожусь, я хочу тебе помочь". Говорите не только о физических, но и о психологических последствиях.

В-пятых, вместе начните искать решение. Тут всё зависит от причины: стресс, неумение общаться с противоположным полом, застенчивость, страх конфликта или отвержение группой. Поэтому придётся разбираться именно с источником того, что привело к выпивке. Если самим не удаётся распутать клубок проблем, то следует отправиться к специалисту.

В-шестых, напомните подростку, что вы всегда рядом, готовы поддержать и помочь. Важно, чтобы он знал, что ваши слова и действия — это проявление любви и заботы.