Как понять, что вас скоро уволят: 8 главных тревожных звоночков

Вы обратили внимание на перемены в поведении начальника, он стал необоснованно к вам придираться и при этом даже не пытается подбирать выражения? Вы не знаете, с чем это связано, поэтому теряетесь в догадках: списать на особенности характера или воспринимать как первый признак того, что вам грозит увольнение? Работа — важная часть жизни, и для многих её внезапная потеря может превратиться в настоящий кошмар. Как узнать, что вас хотят уволить, но пока об этом не говорят?

1. К вашей работе стали придираться

Если к выполнению вашей работы руководитель стал часто придираться — начинайте искать новое место работы, лишним не будет. Фото © Shutterstock

Если выполняете свои должностные обязанности, как и раньше, но заметили, например, что к вам придираются по мелочам, то у нас плохие новости. Если вдруг обесценивают ваш труд или лишают бонусов и премий за малейшие недочёты — это серьёзный повод задуматься. И если объективного объяснения такому поведению начальства нет, значит, вы кандидат на увольнение. Попробуйте поговорить с руководителем напрямую. Выяснить, что его не устраивает в вашей работе и как это исправить. Если видите, что ситуация не меняется, а вам становится всё сложнее, задумайтесь о новом трудоустройстве.

2. На сайтах поиска работы появилась вакансия вашей должности

Если на сайтах по поиску работы появилась ваша вакансия, то либо дела плохи, либо вам ищут помощника. Да, может быть, штат компании расширяется, поэтому ряды сотрудников пополнятся новыми людьми. Но, как правило, это говорит о том, что руководство компании уже обратилось к HR-специалисту, который в ближайшее время подыщет вам замену.

3. Другие сотрудники начали интересоваться тонкостями вашей работы

Если сотрудники фирмы вдруг стали проявлять неприкрытый интерес в вопросе выполнения вашей работы — это явный признак того, что вас скоро уволят или сократят. Фото © Shutterstock

Например, кто-то невзначай захотел узнать, нет ли у вас связей в органах государственной власти, а если есть — к кому можно обратиться. Также вас могут попросить поделиться контактной информацией ваших клиентов. Как вы думаете, почему это кого-то так заинтересовало?

4. В компании появились проблемы

Ничего личного. Возможно, вы просто попадёте под вынужденное сокращение. В этом случае важно вовремя определить, что компания испытывает трудности, и начать прорабатывать запасные варианты. Полная смена главного руководства, слухи в коллективе, снижение показателей продаж или производства, закрытие филиалов — признаки "плохого самочувствия" компании. Замечайте изменения, и тогда новость о сокращении не будет для вас сюрпризом.

5. Вам начали присылать замечания по электронной почте

Замечания по электронной почте — неявный признак того, что вас могут уволить уже завтра. Фото © Shutterstock

Раньше ваш начальник отдавал все приказы и распоряжения в устной форме, а теперь ни с того ни с сего стал закидывать горами письменных указаний? Вполне может быть, что он создаёт архив для подтверждения вашей некомпетентности и готовит почву для увольнения. При наиболее благоприятном раскладе — просто оценивает качество выполняемой работы и ищет неточности. В любом случае не помешает переговорить и уточнить, в чём же дело.

6. Ваша работа теперь под постоянным контролем

Ранее перед вами ставили задачу и ждали результата в оговорённые сроки. Теперь каждый шаг тщательно проверяется и обсуждается (или критикуется). Начальник по сто раз на дню интересуется, созвонились ли вы с заказчиком, отправили ли ему электронное послание, не забыли ли подготовить документы на подпись, на какой стадии выполнение задачи. Почему внезапно ему потребовалось проверять каждый ваш шаг, если раньше этого не было, — тоже вопрос.

7. Коллеги поменяли отношение к вам

Основные признаки грядущего увольнения. Или как понять, что вы вскоре можете потерять работу. Фото © Shutterstock

Ни для кого не секрет, что около начальства всегда есть пара-тройка коллег, которые знают немного больше, чем все остальные. И если произошли серьёзные изменения в поведении этой привилегированной группы — это повод задуматься. Перестали приглашать на совместные тусовки, на просьбы и вопросы реагируют с пренебрежением, словно вы уже списаны со счетов? Это оно!

8. Вам составляют меньше задач