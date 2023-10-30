6 вещей, которые обязательно должны быть у женщины к 40 годам

Обычно к этому возрасту мы приближаемся незаметно: не успеваешь оглянуться, а уже и 40 стукнуло. Некоторые из-за этого могут впасть в уныние, но это совсем не повод для грусти! Считайте эту отметку новым рубежом и своеобразным контрольным маркером, ведь существуют вещи, которые вы должны были уже иметь к своему четвёртому десятку. Хотите узнать, что бы неплохо иметь за душой к 40 годам?

1. Работа мечты

Каждая уважающая себя женщина к 40 годам должна трудиться на интересной работе, вдохновляющей её на новые свершения. Фото © Freepik / drazenzigic

У каждого есть свои взгляды на то, что для нас достижимо, а что выходит за пределы возможностей. И очень часто мы продолжаем работать на "надёжной", но нелюбимой работе. К 40 годам вы должны перестать бояться рисковать и заняться наконец тем, о чём всегда мечтали!

2. Любовник

Иметь любoвникa, который настолько искусен и знает, где и как потрогать, что ожидание его лaск отзывается томительным предвкушением и одурманивающей мечтой. Обязательный критерий к выполнению!

3. Собственный стиль и модный гардероб

Эти базовые предметы гардероба должны быть у каждой женщины после 40 лет. Фото © Freepik / lookstudio

Каждая женщина должна следить за своим стилем и уделять внимание тому, что на ней надето. Лучше отдавать предпочтение качеству, а не количеству. Пусть в гардеробе будет не так много вещей, но они будут элегантными и утончёнными. Женщина к 40 годам должна знать, что ей подходит, а что нет. Стандартные вещи для "капсулы" — классический плащ, блейзер нейтрального оттенка, стильное платье, идеальная пара джинсов, костюм, качественная кожаная сумка, пальто, удобная повседневная обувь и красивое нижнее бельё.

4. Материальная стабильность

Многие дамы считают мужчину кормильцем семьи, в этом нет ничего плохого. Но это не значит, что материально обеспеченной женщина не должна быть. Да, у представительницы прекрасного пола может не водиться огромных денег, не быть солидной суммы на счету. Но к 40 годам она должна быть в состоянии себя прокормить и одеть без помощи мужчины, у неё должно быть пусть не очень большое, но собственное жильё.

5. Хобби

Успеть до 40: вещи, которые нужно иметь, иначе потом будет поздно. Фото © Shutterstock

Никогда не поздно попробовать что-то новое, особенно если это хобби или спортивные занятия, которые могут принести вам радость. В конце концов, детям, если они у вас есть, постоянно предлагаются новые спортивные мероприятия и уроки. Пришло время взять с них пример и получить удовольствие в приобретении новых навыков! Как говорит предприниматель Джейн Хоффман: "В нашем быстро меняющемся цифровом обществе мы разучились делать что-либо исключительно для удовольствия. Но хобби и спорт не обязательно должны сводиться к достижениям и трофеям, ведь иногда жизнь может быть просто забавой!"

6. Друзья