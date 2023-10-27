10 фактов из школы, которые уже давно пора поставить под сомнение, ведь правды в них — ноль
Мы все помним, что нам внушали в школе. Но с годами становится ясно, что многие из полученных знаний… не соответствуют действительности. И это, мягко говоря... Во что пора бы уже перестать верить?
В школе мы учились многому, но есть некоторые утверждения, которые с течением времени стали вызывать сомнения. Новые исследования и простой жизненный опыт показывают, что некоторые из этих "фактов" крайне далеки от реальности. Давайте рассмотрим, что именно потеряло актуальность.
"Помню, как в школе мы все зачем-то учили схему вкусовых зон языка. В итоге я узнал, что это всё — полная ерунда", — TimmyMTX.
"Помню, всегда говорили о "жире" так, словно абсолютно все жиры вредны для здоровья. Дошло до того, что чуть ли не все продукты в магазинах стали обезжиренными в какой-то момент. Конечно, не все они вредны. Мало того, многие полезны для наших организмов", — SpewPewPew.
Разоблачение школьных стереотипов. Фото © Freepik / jcomp
"То, что у меня не всегда будет калькулятор под рукой… Что ж, теперь на телефоне можно не только что-то посчитать, но и вообще узнать ответ на любой вопрос", — Deuteronomy93.
"Помню, как нам рассказывали, что человек использует потенциал своего мозга только на 10%", — E8inches2Short.
"Что если ты будешь хорошо учиться и получать только пятёрки, то в конечном итоге у тебя будет хорошая работа и много денег… Ах, если бы…", — MyKinkyCountess.
"На уроках нас предупреждали, что нефть кончится чуть ли не к двухтысячному и нам всем будет плохо. Сейчас же есть доказательства, что нефть не закончится вообще", — fatbongo.
10 заблуждений, которые нам внушили в школе. Фото © Freepik / gpointstudio
"Что перед законом все равны…", — FuqqTrump.
"Помню, рассказывали, что, в отличие от моего папы и дедушки, я не буду работать на одной работе всю жизнь, я сменю место "до трёх раз"… Сейчас я работаю на шестой работе и присматриваю следующую", — Chazzzz13.
"Что высшее образование обязательно, если претендуешь хоть на какую-то достойно оплачиваемую работу. Без шуток, этой ерунде учили моё поколение, и это полная чушь", — Spartan0536.
От школьных мифов к реальности. Фото © Freepik / master1305
"О-о-о! А помните, как нам говорили, что внешность не важна? Опыт показал, ещё как важна!" — FaghErMejo.
Школьное образование играет важную роль в формировании нашего мышления и развития. Оно предоставляет базовые знания и навыки, которые могут быть полезны в нашей жизни. Однако всегда важно сохранять критическое мышление и с сомнением относиться ко всему, что узнаём. Только так мы сможем претендовать на звание людей компетентных.
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