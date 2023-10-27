Как пережить Кровавое Охотничье полнолуние 28 октября, когда коридор затмений 2023 закроется

Полнолуние — это явление, когда Луна переходит в круглую фазу и выглядит как яркий блин на ночном небе. Кровавое полнолуние 2023 года — одно из самых впечатляющих астрономических событий, которое привлекает внимание людей со всего мира.

Исторически полнолуние было объектом множества мифов, легенд и суеверий. Многие культуры связывали эту фазу ночного светила с магией, предсказаниями и обрядами. В древности особенно боялись именно Охотничьего полнолуния, которое вот-вот наступит. Но почему? Рассказываем.

Когда случится Охотничье полнолуние 2023 в конце коридора затмений

Кровавая Луна 2023: как правильно провести 28 октября. Фото © Freepik

Мистическое Кровавое полнолуние произойдёт в эту субботу, сразу после закрытия коридора затмений. Полюбоваться в ночном небе багровым светилом можно будет в 23:24 по московскому времени. Кстати, случится Охотничье полнолуние в знаке зодиака Телец.

Кровавое Охотничье полнолуние 28 октября 2023 года: чего ждать и к чему готовиться

Кровавое Охотничье полнолуние 28 октября: как отразится на жизни людей, что поменяет? Фото © Getty Images / RomoloTavani

Охотничье полнолуние, также известное как Кровавая Луна, Красная Луна, — это необычайно редкое астрономическое явление, при котором ночное светило приобретает красноватый оттенок во время полного округления. Это происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной и атмосфера планеты рассеивает большую часть солнечного света, оставляя только красные и оранжевые тона.

Символически Кровавое полнолуние, которое случится 28 октября, ассоциируется с изменениями, преодолением препятствий и новыми начинаниями. В различных культурах Красная Луна может быть связана с пророчествами, предсказаниями и магическими ритуалами. Некоторые люди верят, что в Охотничье полнолуние 2023 года можно кардинально изменить свою жизнь.

Астрологи отмечают, что агрессивный оттенок ночного светила заряжает представителей всех знаков зодиака энергией, разжигает в них желание действовать, воплощать мечты, бежать к цели и завоёвывать партнёров. Поэтому можно воспользоваться шансом и в Красную Луну 2023 года наладить романтику. Люди, зачатые и рождённые в Охотничье полнолуние, вырастают лидерами.

Как Кровавая Луна отразится на жизни знаков зодиака

Красная Луна 2023: как поведут себя все знаки зодиака в Кровавое Охотничье полнолуние 28 октября. Фото © Freepik / kjpargeter

Кровавая Луна 28 октября 2023 года также имеет эмоциональное воздействие и на представителей знаков зодиака. Многие люди отмечают, что во время полнолуния чувствуют повышенную энергию и эмоциональную чувствительность. Некоторые даже связывают полнолуние с изменением настроения и поведения.

Некоторые знаки зодиака во время конца коридора затмений 2023 года и Охотничьего Кровавого полнолуния могут испытывать активизацию сил, бурлящие внутри страсть и возбуждение. Например, представители огненных знаков зодиака — Овен, Лев и Стрелец — будут 28 октября во время Красной Луны более энергичными, найдут мотивацию для достижения целей.

Воздушные знаки зодиака, к которым относятся Близнецы, Весы и Водолей, во время Кровавого полнолуния ощутят прилив вдохновения, придумают яркие идеи для творчества и самовыражения. Представители стихии Земли, знаки зодиака Телец, Дева и Козерог, могут быть более сфокусированными и решительными в делах. А водные — Рак, Скорпион, Рыбы — услышат свою интуицию и смогут решить вопросы, которые так давно беспокоили.