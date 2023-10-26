Раскрыта тайна 300-летней японской "русалки"

Исследователи из США изучают тело "русалки", которую в прошлом веке американский моряк привёз из Японии и подарил музею в Спрингфилде, штат Огайо, сообщает Daily Mail. Учёные уточнили, что данный экспонат — чучело, которое, вероятно, собрали из разных частей животных более 300 лет назад.

Учёные выяснили, что японская "русалка" — чучело из обезьяны и рыбы. Видео © YouTube / LOCAL 12

Исследователи рассказали, что существо похоже на смесь обезьяны, рептилии и рыбы и точно создано руками человека. Радиолог из Университета Северного Кентукки Джозеф Кресс рассказал, что учёные при помощи рентгена попытаются выяснить, из каких животных состоит этот экспонат.

"Голова и туловище обезьяны; лапы будто принадлежат земноводному животному, почти как у аллигатора, крокодила или какой-нибудь ящерицы. Хвост явно достался от рыбы — опять же неизвестного вида. Очевидно, что это недоделанное чудовище было собрано человеком, но мы хотим знать, из кого именно", — поделился эксперт.

Сотрудница музея Натали Фриц рассказала, что такие экспонаты встречались в XIX веке. Они были известны как фиджийские морские девы. Это название им дал Финеас Барнум — известный американский шоумен, который придумал легенду, что "русалки" обитали у берегов Фиджи.

Известно ещё об одном таком экспонате, который находится в Японии в городе Асакути. Однако выяснилось, что эта "русалка" была сконструирована из ткани, бумаги, хлопка, меха и рыбьей чешуи.