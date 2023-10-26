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26 октября, 17:24

Раскрыта тайна 300-летней японской "русалки"

Учёные выяснили, что "японская русалка" — чучело из обезьяны и рыбы

<p>Учёные выяснили, что японская "русалка" — чучело из обезьяны и рыбы. Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@local12WKRC" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LOCAL 12</a></p>

Учёные выяснили, что японская "русалка" — чучело из обезьяны и рыбы. Фото © YouTube / LOCAL 12

Исследователи из США изучают тело "русалки", которую в прошлом веке американский моряк привёз из Японии и подарил музею в Спрингфилде, штат Огайо, сообщает Daily Mail. Учёные уточнили, что данный экспонат — чучело, которое, вероятно, собрали из разных частей животных более 300 лет назад.

Учёные выяснили, что японская "русалка" — чучело из обезьяны и рыбы. Видео © YouTube / LOCAL 12

Исследователи рассказали, что существо похоже на смесь обезьяны, рептилии и рыбы и точно создано руками человека. Радиолог из Университета Северного Кентукки Джозеф Кресс рассказал, что учёные при помощи рентгена попытаются выяснить, из каких животных состоит этот экспонат.

"Голова и туловище обезьяны; лапы будто принадлежат земноводному животному, почти как у аллигатора, крокодила или какой-нибудь ящерицы. Хвост явно достался от рыбы — опять же неизвестного вида. Очевидно, что это недоделанное чудовище было собрано человеком, но мы хотим знать, из кого именно", поделился эксперт.

Сотрудница музея Натали Фриц рассказала, что такие экспонаты встречались в XIX веке. Они были известны как фиджийские морские девы. Это название им дал Финеас Барнум — известный американский шоумен, который придумал легенду, что "русалки" обитали у берегов Фиджи.

Известно ещё об одном таком экспонате, который находится в Японии в городе Асакути. Однако выяснилось, что эта "русалка" была сконструирована из ткани, бумаги, хлопка, меха и рыбьей чешуи.

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Александра Мышляева
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