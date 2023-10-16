В дрожь бросает: Учёные, кажется, поняли, что за странные радиосигналы поступают из космоса Астрономы обобщили семь тысяч повторяющихся сигналов из трёх разных источников и обнаружили удивительную особенность. 15 октября, 22:43 Астрономам удалось выяснить природу странных радиосигналов, поступающих из космоса. Обложка © Shutterstock

Речь идёт о явлении, которое называется быстрыми радиовсплесками: Fast Radio Bursts (FRB). Такие всплески радиоизлучения из космоса длятся какие-то тысячные доли секунды и поступают отовсюду. Впервые их удалось поймать в 2007 году. Учёные уверены, что, если бы телескопы постоянно обозревали и "прослушивали" всю небесную сферу целиком (а при всех достижениях современной техники это не так), земляне ежедневно улавливали бы тысяч по десять таких радиосигналов. В реальности пока за всё время зафиксировано где-то около тысячи таких событий.

В основном это единичные сигналы, но есть и повторяющиеся. Самый, пожалуй, любопытный пример — источник FRB 20180916B в созвездии Кассиопеи, в 457 миллионах световых лет от нас: пунктуально испускает такие мгновенные радиосигналы каждые 16,35 суток. Или, скажем, в созвездии Возничего: 90 дней идут радиосигналы, 67 дней молчание — и так без конца. Всего насчитывается порядка 50 источников повторяющихся быстрых радиовсплесков.

Основная версия — это нейтронные звёзды, которые ещё называют пульсарами за то, что они вращаются как волчки и всё время то разворачивают к нам один из своих полюсов, то "прячут" его, а из полюсов нейтронной звезды идут мощнейшие струи излучения. То есть получается, что звезда "пульсирует.

Нейтронная звезда, или пульсар. Фрагмент видео © GIPHY

Представьте себе шар диаметром от силы километров сорок, в который упакованы, скажем, два Солнца. Это и есть нейтронная звезда. В ней всё сжато так, что атомы распались, получился плотнейший комок преимущественно сплошных нейтронов. Это не что иное, как схлопнувшееся ядро очень массивной звезды, которая "перегорела" и взорвалась сверхновой.

Но дело в том, что её постоянная "пульсация" — это одно, а эти быстрые радиовсплески — нечто совершенно другое, они гораздо мощнее. Учёные говорят, что за эту мизерную долю секунды испускается столько энергии, сколько наше Солнце вырабатывает как минимум за несколько дней или больше. И что должно заставлять звезду производить такие чудовищные вспышки, пока не очень понятно.

Есть вариант, что это делают особо мощные разновидности нейтронных звёзд — магнетары. У них чрезвычайно сильное магнитное поле. Наконец, подозреваются и чёрные дыры. Но опять же во всех случаях требуется понимание, что именно для этого должно с ними происходить.

Так вот, недавно японские учёные проанализировали семь тысяч быстрых радиовсплесков из трёх повторяющихся источников и сравнили их характеристики, например, с тем, что происходит во время солнечных вспышек. Оказалось, что эти два явления совершенно не похожи друг на друга. Зато неожиданно обнаружилось поразительное сходство с абсолютно другим явлением — с землетрясениями. К примеру, как пишут исследователи, и в том и в другом случае за основным событием следуют "афтершоки", они со временем затихают очень похожим образом. Астрофизики обращают внимание, что на самом деле у нейтронных звёзд благодаря их жуткой плотности твёрдая поверхность и, возможно, она действительно содрогается и высвобождает огромную энергию. То есть происходят "звездотрясения".

Стоит отметить, что быстрые радиовсплески вдохновляют искателей сигналов внеземных цивилизаций так же, как в своё время вдохновляли "пульсирующие" радиосигналы нейтронных звёзд. Но если теоретически предположить возможность получения такого сенсационного сигнала, то, если честно, становится немного грустно. Если источник находится в 457 миллионах световых лет, это значит, что сигнал от него идёт 457 миллионов лет. Какой смысл в послании другой цивилизации, если оно было отправлено сотни миллионов лет назад? Может, этой цивилизации давно в помине нет. А если их планета в миллиардах световых лет, то к моменту доставки к нам их сообщения вполне может не существовать и самой планеты.

С другой стороны, астрономы считают, что это всё равно было бы очень важным событием: человечество знало бы, что у него есть перспектива, что оно может и должно развиваться, что оно необязательно обречено на самоуничтожение на заре своего технологического развития.

Авторы Адель Романенкова