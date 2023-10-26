5 знаков зодиака, для которых "кровавое полнолуние" 28 октября принесёт одни несчастья и беды

Такие мощные астрологические события, как полнолуние и новолуние, всегда влияют на жизнь представителей зодиакального круга. Иногда в положительном ключе, а иногда и в негативном. Ближайшая "кровавая луна" 28 октября сильно подпортит жизнь людям с этими знаками зодиака.

Знак зодиака Рак

Как изменится жизнь людей со знаком зодиака Рак в полнолуние 28 октября? Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Unsplash / Szabo Viktor

Если люди, кто по гороскопу оказались Раками, хотят "отделаться малой кровью" и максимально безболезненно прожить "охотничье полнолуние" 28 октября, им нужно на день затаиться. Получается, что носителям знака зодиака Рак не стоит принимать никаких важных решений, совершать крупных покупок, злиться и переживать по пустякам. Любое, даже самое незначительное нарушение спокойствия в этот день обернётся чёрной полосой минимум до середины ноября.

Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог: чего нельзя делать 28 октября в полнолуние. Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Unsplash / Szabo Viktor

У обладателей знака зодиака Козерог с наступлением полнолуния 28 октября начнётся непростой период. В первую очередь пострадает сфера отношений. С половинкой произойдёт или скандал, или неожиданное недопонимание. Но в любом случае всё выльется в стресс и нервотрёпку. Потом прибавятся проблемы со здоровьем — обострятся хронические заболевания. Поэтому носителям знака зодиака Козерог стоит максимально подготовиться к "кровавой луне" 28 октября.

Знак зодиака Лев

"Кровавая охотничья луна" 28 октября 2023 года: как пережить носителям знака зодиака Лев. Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Unsplash / Szabo Viktor

Представителям знака зодиака Лев во время "кровавого полнолуния" 28 октября максимально стоит включить голову. По словам астрологов, если "цари гороскопа" не прислушаются к совету и будут вести себя импульсивно и рискованно, наломают дров и прибавят в жизнь проблем. Особенно личностям со знаком зодиака Лев не стоит 28 октября играть свадьбу и выяснять отношения с близкими.

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион и проблемы из-за полнолуния 28 октября. Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Unsplash / Szabo Viktor

Для всех носителей "самого опасного" знака зодиака Скорпион "кровавое охотничье полнолуние" 28 октября тоже станет тем ещё испытанием на прочность. Помимо перепадов настроения обострится череда неудач и невезений. Нарушатся денежные потоки — из-за чего появятся резкие и крупные проблемы с деньгами. Не исключено, что "кровавая луна" 28 октября подтолкнёт обладателей знака зодиака Скорпион на подлости и опасные действия.

Знак зодиака Близнецы

Знак зодиака Близнецы: чего нельзя делать 28 октября в полнолуние. Коллаж © LIFE. Фото © Freepik, © Unsplash / Szabo Viktor