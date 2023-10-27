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27 октября, 06:00

10 таких странных машин, что на них захотят прокатиться даже те, кто за рулём никогда не сидел

Чем определяется крутость машин: лошадиными силами или ценой? Есть и такие авто, которые побуждают в них запрыгнуть одним своим видом. Прокатиться на такой тачке — мечта. Не верите? Показываем крутость в подборке.

"Volkswagen Beetle Deluxe Roadster 1961 года выпуска", — earthmoonsun.

Фото © Reddit / earthmoonsun

Фото © Reddit / earthmoonsun

"Нашёл этого "единорога" в дикой природе!" notlikethat1.

Фото © Reddit / notlikethat1

Фото © Reddit / notlikethat1

"Вывернутая наизнанку машина", — K0EN1G5EGG.

Фото © Reddit / K0EN1G5EGG

Фото © Reddit / K0EN1G5EGG

"Мазда RX-500 1970 года выпуска", — Ebonystealth.

Фото © Reddit / Ebonystealth

Фото © Reddit / Ebonystealth

"В эти выходные мой отец пошёл на аукцион и зарёкся не делать импульсивные покупки. Пришёл домой с этим малышо️м. Автомобиль-амфибия Actionage Scrambler (где-то 1968 года выпуска)", — turkeysallthewaydown.

Фото © Reddit / turkeysallthewaydown

Фото © Reddit / turkeysallthewaydown

"Кабриолет Volkswagen 1959 года выпуска, увеличенный на 40%, который построил Ричард Таппер вместе со своим сыном и двумя продавцами", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Subaru Brat Camper. Дизайн Джея Нельсона, Сан-Франциско", — rockystl.

Фото © Reddit / rockystl

Фото © Reddit / rockystl

"30-местный (микро?)автобус Mercedes Sprinter", — Drzhivago138.

Фото © Reddit / Drzhivago138

Фото © Reddit / Drzhivago138

Edsel Pacer 1958 года превратили в экскаватор..." AnonymousWaterBucket.

Фото © Reddit / AnonymousWaterBucket

Фото © Reddit / AnonymousWaterBucket

"Автомобиль Dymaxion 1938 года", — peter-s.

Фото © Reddit / peter-s

Фото © Reddit / peter-s

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки

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Reddit / rockystl, earthmoonsun

Сергей Трофимов
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