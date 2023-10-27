10 таких странных машин, что на них захотят прокатиться даже те, кто за рулём никогда не сидел
Чем определяется крутость машин: лошадиными силами или ценой? Есть и такие авто, которые побуждают в них запрыгнуть одним своим видом. Прокатиться на такой тачке — мечта. Не верите? Показываем крутость в подборке.
"Volkswagen Beetle Deluxe Roadster 1961 года выпуска", — earthmoonsun.
Фото © Reddit / earthmoonsun
"Нашёл этого "единорога" в дикой природе!" — notlikethat1.
Фото © Reddit / notlikethat1
"Вывернутая наизнанку машина", — K0EN1G5EGG.
Фото © Reddit / K0EN1G5EGG
"Мазда RX-500 1970 года выпуска", — Ebonystealth.
Фото © Reddit / Ebonystealth
"В эти выходные мой отец пошёл на аукцион и зарёкся не делать импульсивные покупки. Пришёл домой с этим малышо️м. Автомобиль-амфибия Actionage Scrambler (где-то 1968 года выпуска)", — turkeysallthewaydown.
Фото © Reddit / turkeysallthewaydown
"Кабриолет Volkswagen 1959 года выпуска, увеличенный на 40%, который построил Ричард Таппер вместе со своим сыном и двумя продавцами", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Subaru Brat Camper. Дизайн Джея Нельсона, Сан-Франциско", — rockystl.
Фото © Reddit / rockystl
"30-местный (микро?)автобус Mercedes Sprinter", — Drzhivago138.
Фото © Reddit / Drzhivago138
Edsel Pacer 1958 года превратили в экскаватор..." — AnonymousWaterBucket.
Фото © Reddit / AnonymousWaterBucket
"Автомобиль Dymaxion 1938 года", — peter-s.
Фото © Reddit / peter-s
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Reddit / rockystl, earthmoonsun