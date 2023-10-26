6 вещей, на которые мы полагаемся каждый день, а наши мамы и бабушки даже и мечтать об этом не могли

В современной жизни существует множество вещей, облегчающих нашу жизнь и делающих её более комфортной и удобной. Мы буквально не можем представить своё существование без них… Хотя ещё каких-то несколько десятилетий назад о таком даже и мечтать не приходилось.

1. Доставка: удобство заказа готовой еды

Современные блага, которых в СССР у наших родителей не было. Фото © Getty Images / kyotokushige

В нашем быстром ритме жизни, когда время стало настоящей роскошью, заказ готовой еды — это спасение. Благодаря развитию служб доставки мы можем заказать обед или ужин из любого кафе прямо на дом или в офис. Больше не нужно тратить часы на готовку или даже выходить на улицу, чтобы поесть в ресторане. Пять минут на выбор блюда в удобном приложении — и вот уже через полчаса еда у вас на столе. А теперь представьте что-то такое в 80-х…

2. Интернет-шопинг: удобство и бесконечный выбор

Интернет-шопинг — из той же оперы. Сравните, как мы шопились лет десять назад и как делаем это сейчас. С помощью онлайн-платформ можно приобретать товары и услуги со всего мира не выходя из дома. Одежда, электроника, косметика — всем известные сервисы позволяют покупать быстро, удобно и экономно… В идеале. В реальности — сами знаете, сколько часов можно провести, просматривая "полки" интернет-магазинов в поиске чего-нибудь интересного.

3. Удалённая работа: гибкость и свобода

Из мечты в реальность: как технический прогресс облегчил нашу жизнь. Фото © Freepik

В современном мире удалённая работа стала широко распространённой формой трудоустройства. Она позволяет трудиться из дома или любой другой удобной локации, не привязываясь к офису. Благодаря Интернету и электронике мы можем быть всегда на связи с коллегами и клиентами, проводить онлайн-встречи и участвовать в проектах. Удалённая работа даёт нам гибкость в распорядке дня и возможность совмещать её с личными делами. Мы можем уделять больше времени своей семье, заниматься спортом или развивать хобби — что угодно! Больше свободы и возможности жить полноценной и насыщенной жизнью.

4. Молокоотсос: свобода для молодых мам

Для молодых мам молокоотсос стал настоящим спасением. Теперь девушки не становятся рабынями своих детей, готовыми давать грудь маленькому "боссу" по его прихоти. Сегодня грудное молоко можно хранить для будущего использования, что в результате даёт больше гибкости и независимости. Например, можно продолжать заниматься своими делами, работать или просто отдыхать, не беспокоясь о кормлении ребёнка.

5. Транспорт: удобство использования такси и каршеринга

Передвижение стало гораздо проще благодаря такси и прокатным автомобилям. Мы можем легко вызвать авто через приложение на смартфоне или сесть за руль каршеринга и отправиться в любое место. Больше не нужно тратить время на ожидание общественного транспорта или (в случае с такси) искать парковочное место. Причём, как показывает практика, это даже выгоднее, чем иметь собственный автомобиль!

6. Одноразовые бытовые предметы: материнство проще

Как новые технологии сделали нашу жизнь комфортнее и свободнее. Фото © Freepik / gpointstudio

Современные мамы могут полагаться на различные одноразовые бытовые предметы, которые значительно упрощают и облегчают заботу о малыше. Чего одни только памперсы стоят! А одноразовые впитывающие пелёнки? Удобство и гигиеничность, экономия времени… Ах, если бы наши бабушки в молодости знали, насколько проще станет материнство в XXI веке! Эти удобства, описанные выше, облегчают жизнь, дарят больше времени и энергии на заботу о ребёнке.