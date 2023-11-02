"КМС по пельменям": Птаха беспощадно буллит дочь, которая пришла с ним мириться на "Последнего героя"

О своих непростых отношениях с отцом Давидом Нуриевым, более известным как рэпер Птаха, Николь рассказала ещё во время становления на путь леди. Преображение тогда полностью не удалось, потому как девушка не смогла надолго задержаться в "Пацанках". Но и это время принесло положительный эффект.

Особенность проекта в том, чтобы помочь обиженным судьбой девушкам проработать свои травмы, оставить маргинальное пошлое и превратиться в прекрасных леди. Именно после сессий с психологом Николь решила простить отца и наладить с ним отношения. Даже несмотря на то, что в прошлом Птаха поднимал руку на дочь и сильно избивал. Ради воссоединения с "самым важным мужчиной в жизни" девушка стала участницей юбилейного сезона реалити-шоу "Последний герой. Остаться семьёй". К Лайфу как раз попали эксклюзивные кадры семейных разборок.

Николь Нуриева очень хочет наладить отношения со своим отцом рэпером Птахой. Но получится ли это? Видео © Предоставлено LIFE

С горящими глазами и счастьем в голосе Николь рассказывает, что пришла в проект ради отца. "Мне кажется, что на острове нам с папой предстоит хорошо подружиться… ну, я надеюсь", — говорит дочь рэпера.

Вот только сам Птаха не настроен так тепло по отношению к ребёнку. Слишком уж рэпера возмущает, если откровенно не оскорбляет, избыточный, по его мнению, вес Николь. О чём артист не упускает момента сказать при удобном и вообще нет случае. Грустно видеть, как родной отец издевается над дочерью, которая так к нему тянется.

Рэпер Птаха продолжает издеваться над лишним весом дочери. Видео © Предоставлено LIFE

Не стесняясь есть при Николь, рэпер Птаха говорит, что вес нормального человека при правильном питании не был бы избыточным, как у его дочери. В ответ на слова, что Николь ест нормально, артист делает паузу. "Значит, ты врёшь постоянно и жрёшь либо ты толстокостная", — констатирует Птаха, смотря на девушку. А после добавляет: "Дедушка был мастер или КМС по боксу. А ты по какому? КМС по пельменям?"

Рэпер Птаха и дочь Николь на "Последнем герое. Остаёмся семьёй". Видео © Предоставлено LIFE

По изменившемуся лицу Николь видно, как слова Птахи задевают её. Не исключено, что избыточный вес — это комплекс девушки. Хотя не факт. Скорее, ей обидно, что вместо того, чтобы нормально разговаривать и пытаться построить тёплые отношения, которые и должны быть между отцом и дочерью, артист буллит её прямо в лицо.