Отец Киркорова сбежал из больницы, чтобы лечиться нетрадиционными методами
SHOT: Бедрос Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию
Народный артист России Бедрос Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию. Как сообщает SHOT, врачам он заявил, что теперь намерен попробовать нетрадиционные методы лечения.
По данным телеграм-канала, 91-летний отец певца Филиппа Киркорова в октябре сам обратился в гериатрическое отделение одной из столичных клиник с жалобами на одышку, отёчность, боли в спине и общую слабость. Врачи диагностировали у него пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс (избыточная жидкость между лёгкими и грудной стенкой). В итоге отца поп-короля оставили в стационаре, а позже его состояние осложнилось остаточными посттуберкулёзными изменениями в правом лёгком, а ещё спустя пару недель в дыхательные пути пациента стала попадать кровь при сильном кашле. Медики начали антибактериальное лечение, но 91-летний артист неожиданно решил покинуть медучреждение, заявив, что теперь хочет попробовать нетрадиционные методы лечения под руководством личного врача. Всего в больнице он провёл 17 дней.
В конце октября, как рассказывал Лайф, появилась информация, что Киркорову-старшему вызвали скорую помощь из-за приступа астмы. В разговоре с журналистами артист заверил, что волноваться за него не стоит.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев