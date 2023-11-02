Отец Киркорова сбежал из больницы, чтобы лечиться нетрадиционными методами

По данным телеграм-канала, 91-летний отец певца Филиппа Киркорова в октябре сам обратился в гериатрическое отделение одной из столичных клиник с жалобами на одышку, отёчность, боли в спине и общую слабость. Врачи диагностировали у него пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс (избыточная жидкость между лёгкими и грудной стенкой). В итоге отца поп-короля оставили в стационаре, а позже его состояние осложнилось остаточными посттуберкулёзными изменениями в правом лёгком, а ещё спустя пару недель в дыхательные пути пациента стала попадать кровь при сильном кашле. Медики начали антибактериальное лечение, но 91-летний артист неожиданно решил покинуть медучреждение, заявив, что теперь хочет попробовать нетрадиционные методы лечения под руководством личного врача. Всего в больнице он провёл 17 дней.