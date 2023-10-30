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30 октября, 09:09

"Не могу говорить": Бедрос Киркоров прокомментировал тревожные слухи о своём здоровье

Бедрос Киркоров на фоне слухов об астме заявил, что чувствует себя нормально

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Народный артист России Бедрос Киркоров прокомментировал тревожные вести о приступе астмы. Он заявил телеканалу "360", что чувствует себя нормально. Певец не уточнил, потребовалась ли ему госпитализация.

"Нормально, нормально. Я не могу говорить", — сказал Киркоров.

Ранее СМИ писали, что Бедросу Киркорову — отцу певца Филиппа Киркорова — сегодня утром вызвали скорую помощь. Утверждалось, что причина в приступе астмы. Якобы после осмотра врачи посоветовали ему в случае очередного обострения обратиться в поликлинику.

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А по данным Лайфа, недавно врачи госпитализировали Диму Билана. У певца нашли бронхит, из-за болезни у него появились проблемы с голосом.

Матвей Константинов
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