"Не могу говорить": Бедрос Киркоров прокомментировал тревожные слухи о своём здоровье

Народный артист России Бедрос Киркоров прокомментировал тревожные вести о приступе астмы. Он заявил телеканалу "360", что чувствует себя нормально. Певец не уточнил, потребовалась ли ему госпитализация.

"Нормально, нормально. Я не могу говорить", — сказал Киркоров.

Ранее СМИ писали, что Бедросу Киркорову — отцу певца Филиппа Киркорова — сегодня утром вызвали скорую помощь. Утверждалось, что причина в приступе астмы. Якобы после осмотра врачи посоветовали ему в случае очередного обострения обратиться в поликлинику.