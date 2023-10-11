Дима Билан экстренно госпитализирован в Москве
Певец Дима Билан. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Российский певец Дима Билан экстренно госпитализирован с бронхитом в Москве. По данным SHOT, из-за болезни у Билана проблемы с голосом, он не может петь.
"Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелёты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку", — написал он в телеграм-канале.
Певец Дима Билан. Фото © Телеграм-канал "Билан – live"
Из-за недуга концерт артиста в Екатеринбурге 16 октября отменён. Выступления перенесли также в Тюмени, Перми и Челябинске. Организаторы обещают сообщить новые даты.
А ранее Дима Билан заявлял, что больше не употребляет алкоголь. В одном из интервью он вспомнил неприятные истории, которые произошли с ним под воздействием спиртного. Певец объяснил, что решил вести здоровый образ жизни из-за потери близких по духу людей и плохого самочувствия.