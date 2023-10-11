Дима Билан экстренно госпитализирован в Москве

Российский певец Дима Билан экстренно госпитализирован с бронхитом в Москве. По данным SHOT , из-за болезни у Билана проблемы с голосом, он не может петь.

"Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелёты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку", — написал он в телеграм-канале.