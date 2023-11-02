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2 ноября, 14:09

"Мы — один народ": Андрей Кончаловский рассказал, чем закончится СВО

Режиссёр Андрей Кончаловский: Украина не выживет без России

<p>Андрей Кончаловский. Обложка<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© ТАСС / Станислав Красильников</p>

Андрей Кончаловский. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Советский и российский режиссёр Андрей Кончаловский выразил надежду, что Киев прозреет и тогда примирение между РФ и Украиной станет возможным. По его словам, Незалежная не выживет без России.

"Украина всегда была и будет с Россией. Украина никогда не сможет жить без России. Она не выдержит. Я больше скажу: Россия без Украины выдержит, а Украина без России не выживет. Мы — один народ", — отметил он в беседе с "Царьградом".

Кончаловский добавил, что после изменений в мире Россия окажется там, где решаются судьбы христианской цивилизации. По словам режиссёра, мир медленно расстаётся с идеей гегемонии западноевропейского образа жизни. Народный артист РСФСР назвал пресловутую американскую мечту утопией, которую нельзя осуществить. Также он сомневается, что США могут дать России какой-то пример.

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Ранее против Андрея Кончаловского ввели санкции на Украине. В список тогда также попали продюсер Яна Рудковская, военкор Семён Пегов и другие.

Никита Осипов
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