"Мы — один народ": Андрей Кончаловский рассказал, чем закончится СВО

Советский и российский режиссёр Андрей Кончаловский выразил надежду, что Киев прозреет и тогда примирение между РФ и Украиной станет возможным. По его словам, Незалежная не выживет без России.

"Украина всегда была и будет с Россией. Украина никогда не сможет жить без России. Она не выдержит. Я больше скажу: Россия без Украины выдержит, а Украина без России не выживет. Мы — один народ", — отметил он в беседе с "Царьградом".

Кончаловский добавил, что после изменений в мире Россия окажется там, где решаются судьбы христианской цивилизации. По словам режиссёра, мир медленно расстаётся с идеей гегемонии западноевропейского образа жизни. Народный артист РСФСР назвал пресловутую американскую мечту утопией, которую нельзя осуществить. Также он сомневается, что США могут дать России какой-то пример.