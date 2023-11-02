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Опубликовано 2 ноября 2023, 13:44
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Эксперт рассказал, чего ждать от Зеленского

Эксперт Шлепченко: Зеленский пытается атаковать Крым, чтобы самоутвердиться

Владимир Зеленский сейчас похож на крысу, которая загнана в угол, и поэтому он вновь предпринимает масштабные атаки на Крым, чтобы хоть как-то самоутвердиться. Таким мнением поделился военный обозреватель "Царьграда" Владислав Шлепченко.

Шлепченко отметил, что в Крыму ноябрь начался с хорошо спланированных украинских атак. При этом все события происходят во время непростой ситуации для Незалежной. В частности, республиканцы в США твердят о скором прекращении финансирования Киева, а западные СМИ в открытую называют Зеленского "безумным Гитлером". К слову, российские войска тоже не стоят на месте и уже поменяли тактику ведения воздушного боя, благодаря которой за месяц удалось сбить 37 вражеских самолётов. Все эти аспекты, как подчеркнул эксперт, создают весьма опасную ситуацию, поскольку "крыса, загнанная в угол, способна на всё".

"Находясь в таком состоянии, противник может совершить любую безумную глупость: от приказа на самоубийственное наступление или высадку десанта до применения оружия массового поражения или подрыва атомной станции. Нам необходимо быть начеку и ни в коем случае не расслабляться", — резюмировал Шлепченко.

Военные отражают атаку большого количества воздушных целей над Крымом
Военные отражают атаку большого количества воздушных целей над Крымом

Утром в четверг, 2 ноября, сообщалось, что система ПВО сбила шесть беспилотников над Крымом. Один аппарат самолётного типа, как пояснили в Минобороны, был сбит над акваторией Чёрного моря, пять перехвачены над территорией полуострова. А накануне ВВС Украины выпустили семь ракет с самолётов по Крыму — все снаряды, к счастью, удалось сбить.

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Getty Images / John Moore

Наталья Исакова
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