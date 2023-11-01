ВВС Украины выпустили семь ракет с самолётов по Крыму

Системы ПВО России отразили массированный ракетный обстрел ВСУ по южным регионам страны. Над Херсонщиной было сбито семь ракет, заявил в личном телеграм-канале губернатор области Владимир Сальдо.

"Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы РФ. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолётов и летевших на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали", — уточнил Сальдо.

Губернатор Херсонского региона предупредил о необходимости сохранять осторожность, потому что опасность ещё не миновала. При этом силы российской противовоздушной обороны находятся в полной готовности отразить любую атаку врага.