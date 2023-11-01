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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 09:51
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ВВС Украины выпустили семь ракет с самолётов по Крыму

Сальдо: ПВО РФ отразили ракетный обстрел ВСУ, семь ракет сбиты над Херсонщиной

Обложка © Getty Images / Nicolas Economou

Обложка © Getty Images / Nicolas Economou

Системы ПВО России отразили массированный ракетный обстрел ВСУ по южным регионам страны. Над Херсонщиной было сбито семь ракет, заявил в личном телеграм-канале губернатор области Владимир Сальдо.

"Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы РФ. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолётов и летевших на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали", — уточнил Сальдо.

Губернатор Херсонского региона предупредил о необходимости сохранять осторожность, потому что опасность ещё не миновала. При этом силы российской противовоздушной обороны находятся в полной готовности отразить любую атаку врага.

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А вчера три человека скончались в результате обстрела Донецка кассетными боеприпасами украинской РСЗО. В числе погибших двое гражданских и сотрудник МЧС, а среди раненых оказался оператор съёмочной группы телеканала "Звезда".

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Юрий Лысенко
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