ВВС Украины выпустили семь ракет с самолётов по Крыму
Сальдо: ПВО РФ отразили ракетный обстрел ВСУ, семь ракет сбиты над Херсонщиной
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Системы ПВО России отразили массированный ракетный обстрел ВСУ по южным регионам страны. Над Херсонщиной было сбито семь ракет, заявил в личном телеграм-канале губернатор области Владимир Сальдо.
"Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы РФ. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолётов и летевших на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали", — уточнил Сальдо.
Губернатор Херсонского региона предупредил о необходимости сохранять осторожность, потому что опасность ещё не миновала. При этом силы российской противовоздушной обороны находятся в полной готовности отразить любую атаку врага.
А вчера три человека скончались в результате обстрела Донецка кассетными боеприпасами украинской РСЗО. В числе погибших двое гражданских и сотрудник МЧС, а среди раненых оказался оператор съёмочной группы телеканала "Звезда".