Российские бойцы с помощью артиллерии в очередной раз сорвали ротацию ВСУ

Ротация военных ВСУ сорвана на Ореховском направлении под селом Работино, рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он добавил, что российские военные атаковали врага артиллерией.

"Пресечена попытка ротации украинских боевиков на участке Работино – Вербовое. Разведка доложила, что идёт попытка ротации на бронетранспортёрах, тогда наши ребята накрыли врага артиллерией", — сказал Рогов РИА "Новости".

Он отметил, что на этом же участке был уничтожен украинский танк, а также накрыты штурмовые группы ВСУ, обнаруженные в лесопосадках. Рогов указал, что осуществить это удалось при помощи БПЛА.