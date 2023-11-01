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1 ноября, 09:49

Российские бойцы с помощью артиллерии в очередной раз сорвали ротацию ВСУ

Рогов: Ротация украинских войск сорвана на Ореховском направлении

Ротация военных ВСУ сорвана на Ореховском направлении под селом Работино, рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он добавил, что российские военные атаковали врага артиллерией.

"Пресечена попытка ротации украинских боевиков на участке Работино – Вербовое. Разведка доложила, что идёт попытка ротации на бронетранспортёрах, тогда наши ребята накрыли врага артиллерией", — сказал Рогов РИА "Новости".

Он отметил, что на этом же участке был уничтожен украинский танк, а также накрыты штурмовые группы ВСУ, обнаруженные в лесопосадках. Рогов указал, что осуществить это удалось при помощи БПЛА.

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Ранее сообщалось, что в южной части фронта российские системы ПВО сбили истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8. Противник лишился их в Херсонской и Запорожской областях.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Мышляева
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