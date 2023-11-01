7 актёров так радикально изменились для роли, что чуть не распрощались с жизнью

Профессия актёр — это не только красные дорожки и автографы. Некоторые знаменитости идут на невероятные жертвы и трансформации, чтобы воплотить образы своих персонажей на экране. Вот семь актёров, которые так сильно изменились для своих ролей, что чуть не распрощались с жизнью.

1. Кристиан Бэйл

Кристиан Бэйл в фильме "Машинист". Фото © "Машинист", режиссёр Брэд Андерсон, сценарист Скотт Козар / Kinopoisk.ru

Одна из самых запоминающихся трансформаций актёра Кристиана Бэйла произошла ради роли в фильме "Машинист", где он сыграл главного героя, страдающего хронической бессонницей. Чтобы создать правдоподобный образ, Бэйл решился на серьёзную потерю веса. Он был буквально одержим этой идеей, питаясь всего лишь одним яблоком, банкой тунца и чёрным кофе в день. За четыре месяца актёр потерял 28 килограмм, вызвав сильное беспокойство не только у жены, но и у всех своих близких. Такое полное погружение в роль требовало от него и физических, и психологических усилий. Но результат того стоил, не можем этого отрицать.

2. Хью Джекман

Хью Джекман в фильме "Отверженные". Фото © "Отверженные", режиссёр Том Хупер, сценарист Уильям Николсон / Kinopoisk.ru

Хью Джекман известен превосходным актёрским мастерством и преданностью своим ролям. Одним из примеров его самоотверженности стала подготовка к роли Жана Вальжана в фильме "Отверженные". Чтобы воплотить образ заключённого, который выходит на свободу после 19 лет тюремного заключения, Хью Джекман потерял 13 килограмм и даже отказывался от воды во время съёмок. Такая трансформация потребовала от актёра огромной выдержки и самодисциплины.

3. Мэтт Бомер

Мэтт Бомер в фильме "Обыкновенное сердце". Фото © "Обыкновенное сердце", режиссёр и сценарист Райан Мёрфи / Kinopoisk.ru

Мэтт Бомер также внёс вклад в искусство, рискнув здоровьем для создания правдоподобного образа умирающего от СПИДа журналиста в фильме "Обыкновенное сердце". Чтобы максимально достоверно передать состояние своего персонажа, Мэтт потерял 15 килограмм веса. Актёр так исхудал, что даже режиссёр картины Райан Мёрфи разрыдался, увидев его трансформацию. Этот случай ещё раз показывает, на что актёры готовы пойти ради правдоподобия образа.

4. Джейк Джилленхол

Джейк Джилленхол в фильме "Стрингер". Фото © "Стрингер", режиссёр и сценарист Дэн Гилрой / Kinopoisk.ru

Джейк Джилленхол всегда отличался нестандартным подходом к исполнению ролей. В фильме "Стрингер" он сыграл журналиста Лу Блума. Чтобы полностью погрузиться в роль и передать эмоциональное состояние персонажа, Джилленхол похудел на 13 килограмм. Он был уверен, что голодание поможет ему лучше понять и прочувствовать своего героя, но это стало для знаменитости настоящей проверкой на прочность. Такой подход к созданию образа требовал от Джейка не только физической выносливости, но и эмоциональной стойкости.

5. Мила Кунис

Мила Кунис в фильме "Чёрный лебедь". Фото © "Чёрный лебедь", режиссёр Даррен Аронофски, сценарист Марк Хейман / Kinopoisk.ru

Мила Кунис за свою карьеру сыграла множество самых разных ролей. Одной из её самых запоминающихся трансформаций стала работа над образом тревожной балерины Лили в фильме "Чёрный лебедь". Чтобы достичь необходимой физической формы, Мила не голодала, но ограничивала себя в калориях и при этом курила сигареты. Она должна была весить 43 килограмма для создания идеального образа. Как мы понимаем, цель была достигнута, но какой ценой!

6. Джаред Лето

Джаред Лето в фильме "Далласский клуб покупателей". Фото © "Далласский клуб покупателей", режиссёр Жан-Марк Валле, сценарист Крэйг Бортен / Kinopoisk.ru

Джаред Лето — король перевоплощений, это знают все. В фильме "Далласский клуб покупателей" 2013-го он решился на самую радикальную трансформацию в своей карьере. Для создания образа Лето похудел на более чем 30 килограмм! Актёр признался, что он просто перестал есть. Неизвестно, насколько это близко к правде, но его видок в фильме подсказывает, что очень близко…

7. Зак Эфрон

Зак Эфрон в фильме "Спасатели Малибу". Фото © "Спасатели Малибу", режиссёр Сет Гордон, сценарист Майкл Берк / Kinopoisk.ru

Этот случай выделяется в нашей подборке. Зак Эфрон всегда был в отличной форме, но съёмки "Спасателей Малибу" 2017 года потребовали от него ещё большей отдачи. Он отказался от своего привычного мускулистого телосложения… И начал качаться и питаться ещё усерднее — всё для того, чтобы создать образ горячего спасателя на пляже. Он принимал мочегонные средства и страдал бессонницей и депрессией в процессе подготовки к съёмкам. Позже Зак описывал своё преображение как "недостижимое".