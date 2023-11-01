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1 ноября, 13:18

Пластический хирург раскрыл, какими косметологическими процедурами "молодится" Безруков

Пластический хирург Вдовин: Безруков пользуется услугами косметолога

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Актёр Сергей Безруков находит время на спорт, придерживается правильного питания и ухаживает за собой, чтобы сохранить форму. Об этом рассказал пластический хирург Александр Вдовин, добавив, что артист прибегает к услугам косметолога, однако с вмешательствами не перебарщивает.

По словам специалиста, Безруков — пример того, как можно сохранить физическую форму и внешность, не обращаясь к помощи хирургов. Он отметил, что успех артиста кроется в генетике и заботе о себе.

Медик уточнил, что в современном мире услугами косметологов пользуются и женщины, и мужчины. Но особенно, по словам эксперта, молодость и красоту важно сохранять артистам. Он считает, что Сергей не стал исключением.

"Трудно сказать, делает ли Безруков инъекции для увлажнения кожи по типу биоревитализантов, но он однозначно прибегает к уколам ботулотоксина, чтобы скорректировать излишнюю мимическую активность в области лба. Сегодня уколами можно незначительно скорректировать мимику, чтобы это смотрелось естественно, но в то же время не вело к образованию заломов", заключил эксперт в беседе с порталом "Страсти".

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Александра Мышляева
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