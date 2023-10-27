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27 октября, 15:39

Секрет красоты Александра Малинина обнаружился в зубах и генетике

Пластический хирург Зимин: У 64-летнего Малинина хорошая наследственность

<p>Певец Александр Малинин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Певец Александр Малинин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народный артист Российской Федерации исполнитель романсов Александр Малинин от природы удачно сложен, и это позволяет ему выглядеть блестяще даже на 65-м году жизни. Таким мнением с порталом "Страсти" поделился пластический хирург Дмитрий Зимин.

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"Достаточно высокая для мужчины шея, структурное лицо. У меня не создаётся впечатление, что он пациент пластического хирурга, но чувствуется, что артист за собой следит. Лицо выглядит очень ухоженным, видимо, тесный контакт с косметологом есть", — рассуждает эксперт.

Второй секрет исполнителя, по мнению Зимина, заключается в открытой улыбке. Судя по всему, 64-летний Малинин — постоянный пациент стоматолога, чтобы следить за состоянием зубов и стремиться к совершенству.

Никаких серьёзных вмешательств во внешности российского "соловья" хирург не приметил. По его словам, артист полностью соответствует образу Дон Жуана: он был элегантным и ухоженным всегда. А за счёт хорошей генетики, природной красоты, лёгкого косметологического ухода и улыбки Александру Малинину удаётся поддерживать этот образ и сегодня.

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Алексей Берковиц
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