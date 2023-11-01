В крови погибшей звезды "Друзей" Мэттью Перри не нашли наркотиков
TMZ: Анализы не выявили фентанила и метамфетамина в организме Мэттью Перри
Анализы не выявили в организме скончавшегося актёра Мэттью Перри содержание фентанила и метамфетамина. Об этом сообщается в материале американского таблоида TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.
Стоит отметить, что наркотики не показали именно первоначальные тесты, что даёт повод полагать, что смерть звезды шоу "Друзья" не была вызвана передозировкой. Однако в отношении погибшего актёра сейчас проводится детальная токсикологическая экспертиза, длительность которой может составлять от четырёх месяцев до полугода. Именно она поставит точку в вопросе гибели Перри.
Напомним, о смерти 54-летнего американского актёра Мэттью Перри стало известно 29 октября, его тело было найдено в джакузи собственного дома после утренней тренировки по пиклболу. Новость повергла в шок весь мир, сожаления уже выразили актёры из "Друзей", для которых Перри успел стать близким человеком. При этом писатель Беседин заявил, что Чендлер будет жить вечно, несмотря на смерть Перри.
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