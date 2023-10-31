"Мы совершенно опустошены": Актёры из "Друзей" выступили с заявлением после смерти Мэттью Перри

Актёры сериала "Друзья" прервали молчание и обратились к фанатам после смерти своего коллеги и близкого друга Мэттью Перри, отметив, что оказались совершенно опустошены его потерей. Совместное заявление Дженнифер Энистон, Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера публикует журнал People.

"Мы были больше, чем просто коллеги. Мы семья. Так много вещей, которые хочется сказать, но прямо сейчас мы берём паузу", — говорится в их заявлении.

Актёры попросили дать им время, чтобы погоревать и осознать эту непостижимую потерю, а также отметили, что скажут гораздо больше, когда будут к этому готовы.