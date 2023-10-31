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31 октября, 08:00

"Мы совершенно опустошены": Актёры из "Друзей" выступили с заявлением после смерти Мэттью Перри

Актёры из сериала "Друзья" взяли паузу после трагической смерти Мэттью Перри

<p>Актёры из сериала "Друзья". Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/series/77044/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk</a></p>

Актёры из сериала "Друзья". Обложка © kinopoisk

Актёры сериала "Друзья" прервали молчание и обратились к фанатам после смерти своего коллеги и близкого друга Мэттью Перри, отметив, что оказались совершенно опустошены его потерей. Совместное заявление Дженнифер Энистон, Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера публикует журнал People.

"Мы были больше, чем просто коллеги. Мы семья. Так много вещей, которые хочется сказать, но прямо сейчас мы берём паузу", — говорится в их заявлении.

Актёры попросили дать им время, чтобы погоревать и осознать эту непостижимую потерю, а также отметили, что скажут гораздо больше, когда будут к этому готовы.

"Сейчас все наши мысли и наша любовь с семьёй Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру", — добавили "друзья".

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"Чендлера тут нет": 5 умерших актёров из культового сериала "Друзья"

Напомним, о смерти 54-летнего американского актёра Мэттью Перри стало известно 29 октября, его тело было найдено в джакузи собственного дома после утренней тренировки по пиклболу. Новость повергла в шок весь мир, сожаления уже выразили актёры из "Друзей", для которых Перри успел стать близким человеком. При этом писатель Беседин заявил, что Чендлер будет жить вечно, несмотря на смерть Перри.

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Николь Вербер
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