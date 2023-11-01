Уехавшая в США 22-летняя внучка Софии Ротару посетовала на неудачи за границей
Внучка Ротару Соня Евдокименко посетовала на неудачи в США
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Внучка певицы Софии Ротару пожаловалась, что в этом году у неё произошло много неудач. 22-летняя Соня Евдокименко переехала в США, где занимается учёбой, работой и стремится преуспеть в модельном бизнесе.
"Этот год был вихрем самых низких падений и блаженных взлётов. Год, наполненный случайными событиями, новыми связями и моментами обучения, — написала девушка в своих соцсетях.
Она напомнила, что до конца уходящего года осталось ещё два месяца, а также подчеркнула, что сейчас сосредоточена на том, чтобы сделать сегодняшний день главным и быть рядом с родными и близкими. Вместе с тем внучка советской исполнительницы раскрыла, какая черта характера раздражает её больше всего. Оказалось, что для девушки, которая встречается с миллионером Денисом Ждановым, это жадность.
"Отсутствие щедрости — самая раздражающая черта. Скупость применима не только к деньгам. Я думаю, что это отражается на всех сферах жизни и отношениях с другими людьми", — подчеркнула Соня, отметив, что скупой на деньги человек будет скупым и на чувства.
Кстати, ранее Лайф уже рассказывал о других внуках и внучках российских знаменитостей. Глядя на потомков артистов, можно в очередной раз убедиться в том, что яблочки от яблонек недалеко падают. Подробнее о том, кем стала внучка модельера Вячеслава Зайцева и как выглядит внук певицы Ирины Аллегровой, — в нашем материале.