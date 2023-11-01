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1 ноября, 12:34

Уехавшая в США 22-летняя внучка Софии Ротару посетовала на неудачи за границей

Внучка Ротару Соня Евдокименко посетовала на неудачи в США

<p>Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamsofiaeve</p>

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamsofiaeve

Внучка певицы Софии Ротару пожаловалась, что в этом году у неё произошло много неудач. 22-летняя Соня Евдокименко переехала в США, где занимается учёбой, работой и стремится преуспеть в модельном бизнесе.

"Этот год был вихрем самых низких падений и блаженных взлётов. Год, наполненный случайными событиями, новыми связями и моментами обучения, — написала девушка в своих соцсетях.

Она напомнила, что до конца уходящего года осталось ещё два месяца, а также подчеркнула, что сейчас сосредоточена на том, чтобы сделать сегодняшний день главным и быть рядом с родными и близкими. Вместе с тем внучка советской исполнительницы раскрыла, какая черта характера раздражает её больше всего. Оказалось, что для девушки, которая встречается с миллионером Денисом Ждановым, это жадность.

"Отсутствие щедрости — самая раздражающая черта. Скупость применима не только к деньгам. Я думаю, что это отражается на всех сферах жизни и отношениях с другими людьми", — подчеркнула Соня, отметив, что скупой на деньги человек будет скупым и на чувства.

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Кстати, ранее Лайф уже рассказывал о других внуках и внучках российских знаменитостей. Глядя на потомков артистов, можно в очередной раз убедиться в том, что яблочки от яблонек недалеко падают. Подробнее о том, кем стала внучка модельера Вячеслава Зайцева и как выглядит внук певицы Ирины Аллегровой, — в нашем материале.

Николь Вербер
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    Комментарий

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    Вацлав Шакуровсегодня в 13:05

    А чегой-то она не на мове пишет?? Как-то непатриотично с её стороны...

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