Уехавшая в США 22-летняя внучка Софии Ротару посетовала на неудачи за границей

Внучка певицы Софии Ротару пожаловалась, что в этом году у неё произошло много неудач. 22-летняя Соня Евдокименко переехала в США, где занимается учёбой, работой и стремится преуспеть в модельном бизнесе.

"Этот год был вихрем самых низких падений и блаженных взлётов. Год, наполненный случайными событиями, новыми связями и моментами обучения, — написала девушка в своих соцсетях.

Она напомнила, что до конца уходящего года осталось ещё два месяца, а также подчеркнула, что сейчас сосредоточена на том, чтобы сделать сегодняшний день главным и быть рядом с родными и близкими. Вместе с тем внучка советской исполнительницы раскрыла, какая черта характера раздражает её больше всего. Оказалось, что для девушки, которая встречается с миллионером Денисом Ждановым, это жадность.

"Отсутствие щедрости — самая раздражающая черта. Скупость применима не только к деньгам. Я думаю, что это отражается на всех сферах жизни и отношениях с другими людьми", — подчеркнула Соня, отметив, что скупой на деньги человек будет скупым и на чувства.