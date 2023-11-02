Запомните эти 6 фраз, которые помогут уйти от неудобных вопросов

Некоторые вопросы бывают неожиданными, как удар под дых. И вместо ответа в этот момент мы способны только глотать воздух и тянуть длинное "э-э". Для политиков и предпринимателей подобные паузы могут стать особенно критичными: оппонент думает, что вы не владеете темой или нечего сказать, и теряет самое ценное в общении — доверие. Какие хлёсткие фразы помогут поставить человека на место и не говорить о том, о чём рассказывать не хочется?

1. "А давайте посмотрим на это с другой стороны"

Фразы-шпаргалки: как ответить собеседнику на неудобный вопрос, не отвечая на него напрямую? Фото © Freepik

Или же фраза: "Давайте разберём эту проблему с самого начала". Возможно, вы что-то не так поняли, а комментатор вовсе не хотел вас задеть. Попробуйте задать любой уточняющий вопрос. Зачастую так автор фразы сам понимает, что ляпнул глупость или неверно сформулировал свою мысль. Это отличный приём, который позволяет уйти от острого вопроса, на который вы не собираетесь отвечать.

2. "А вы?" или "Как с этим у вас?"

Если собеседник задаёт неудобные вопросы, от которых краснеют, в таком случае стоит ответить вопросом на вопрос. Например, человек интересуется вещами интимного характера, которые неприлично рассказывать даже друзьям. В ответ на неудобный вопрос лучше спросить: "А вы?" Это заставит наглого человека стушеваться.

3. "Да, но..."

Как уйти от неприятной темы с помощью этих 6 фраз? Фото © Freepik / senivpetro

Найдите в вопросе крючок, который позволит перейти к другой теме, и ответьте отвлечённо. Таким приёмом часто пользуются звёзды на интервью или политики. Используйте формулу "да, но...". Слово "нет" — конфликтное. Лучше его избегать, оно разжигает ссоры даже там, где партнёр всего лишь пытается внести уточнение. Но, когда собеседник слышит "нет", тут же перестаёт слушать продолжение и придумывает опровержение. Поэтому важно согласиться с оппонентом в том, в чём ваши взгляды совпадают, и перейти к тому, в чём мнения расходятся. К примеру: "Согласен, это некрасиво, но в той ситуации это было единственным выходом". Или: "Да, безусловно, здесь необходимо вмешательство, но всё же лучше рассмотреть другие варианты".

4. "А мой ответ на что-то повлияет?"

Воспользуйтесь оружием собеседника и допросите его с пристрастием. Например, поинтересуйтесь, зачем он спрашивает и что изменит ваш ответ. Если сохранять дружелюбные интонации, градус хамства у этого метода практически нулевой. При этом вы выдавливаете вопрошающего со своей территории обратно на нейтральную. Если повезёт, человек поймёт, что вопрос бестактный.

5. "А мне мама говорила незнакомым людям не отвечать на такие вопросы"

Почему лучше уходить от неприятных вопросов с помощью шуток и сарказма? Фото © Freepik / gpointstudio

Отвечайте с юмором и иронией. Например, на голубом глазу отвечаете: "А мне мама/папа говорили не рассказывать чужим дядькам о таком…". В некоторых случаях ответ может быть более саркастичным и резким. Например, на вопрос "А вы еврейка по папе или по маме?" можете смело отвечать: "По ситуации!"

6. "Это скучно. Давайте о чём-нибудь более интересном"