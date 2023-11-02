Сбит пищевой компас: Названа самая распространённая причина ожирения

Борьба с лишним весом зачастую бывает неэффективной, если владелец пышной фигуры пытается избавиться от килограммов лишь при помощи диеты. Нередко главной причиной ожирения являются негативные эмоции, которые вынуждают заедать стресс. Об этом "Газете.ru" рассказала специалист по коррекции нарушений пищевого поведения Галина Турецкая.

"Самая частая причина лишнего веса — эмоциональное переедание, привычка справляться с эмоциями с помощью еды. Переедание, тяга к сладкой, жирной пище на фоне переживаний свойственны ранимым, чувствительным, неуверенным в себе людям", — пояснила психолог.

По словам эксперта, в погоне за стройной фигурой многие также делят еду на "съедобную" и "несъедобную", где первая якобы приводит к снижению веса, а вторая — к набору. Впрочем, этот подход является не самым правильным, так как корень проблемы чаще всего кроется в наших переживаниях и чувствах.

"У человека, заедающего эмоции, пищевой компас сбит. С одной стороны, надо есть здоровые продукты и поменьше, с другой — нестерпимо хочется шоколада, потому что погода плохая или на работе стресс. Чтобы снизить вес, надо найти другой способ справляться с эмоциями", — посоветовала Турецкая.

Воздерживаться нужно и от внутренних запретов на эмоции, призвала психолог. Попытки лишить чувства воли зачастую вызваны глубокими конфликтами в себе или неприятными детскими воспоминаниями. Каждая из проблем нуждается в поиске и решении.