Назван самый опасный ужин в плане набора веса

Жареное мясо с картошкой или запечённое мясо "по-французски" — самый вредный ужин для людей, следящих за своей фигурой. Об этом рассказала "Известиям" врач – эндокринолог-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалёва.

"Это одни из опаснейших ужинов, которые содержат огромное количество калорий, много жира и простых углеводов, превращающихся в организме в жировую массу и сохраняющихся про запас на многие годы на нашей талии", — объяснила специалист.

Такие калории, полученные вечером, гарантированно не успеют сжечься. Кроме того, подобный ужин провоцирует выброс инсулина и нарушает ночную выработку жиросжигающих гормонов. В результате в организме накапливается висцеральный жир. Людям, которых не радуют подобные перспективы, для вечернего приёма пищи нужно выбирать творог, овощи, крупы, нежирное мясо или рыбу. Не переедайте и помните, что между едой и сном должно пройти не менее трёх часов, посоветовала диетолог.