Эндокринолог предупредил об опасности бесконечных перекусов
Эндокринолог Калинчев: Перекусы мешают нормальной работе организма и похудению
Каждый приём пищи вызывает выброс инсулина, который мешает человеку похудеть. Об этом рассказал эндокринолог Алексей Калинчев.
"На перекусы люди едят что-то вкусное именно для них. Часто это смесь сухофруктов с орехами, сладкие фрукты и ягоды, кисломолочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Это продукты с высоким гликемическим и инсулиновым индексом", — приводит слова врача РИА "ФедералПресс".
Медик уточнил, что организм нормально функционирует только тогда, когда у него есть энергия. А она, к слову, поступает в тело человека только с правильными, "сложными" углеводами: крупами и бобовыми. Эксперт советует ограничить употребление лёгких углеводов, которые содержатся в выпечке, фастфуде и сладкой воде.
По словам Калинчева, лучше всего употреблять правильные углеводы на завтрак, обед и ужин, чтобы на вредные перекусы просто не хватало времени и не было в них потребности. Эндокринолог приводит в пример правильный завтрак, который состоит из двух яиц и ста граммов гречки. Тогда организм больше не потребует еды до обеда, подытожил специалист.
А ранее Лайф рассказывал, что завтрак является самым важным приёмом пищи, который влияет на продуктивность в течение всего дня. Сложные углеводы, такие как гречка, грубый хлеб и овсянка, помогут получить необходимую энергию для бодрости и добавят сил.
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