Эндокринолог предупредил об опасности бесконечных перекусов

Медик уточнил, что организм нормально функционирует только тогда, когда у него есть энергия. А она, к слову, поступает в тело человека только с правильными, "сложными" углеводами: крупами и бобовыми. Эксперт советует ограничить употребление лёгких углеводов, которые содержатся в выпечке, фастфуде и сладкой воде.