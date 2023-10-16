Психолог раскрыла причину повышенной тяги к сладкому и фастфуду

Многие россияне пропагандируют здоровый образ жизни. Но при этом не все люди торопятся ему следовать или отказываться от конфет, тортов и фастфуда. Психолог и гештальт-терапевт Мария Квартальнова объяснила, в чём причина такой тяги к вредной и сладкой пище.

По её словам, такие продукты делают нас счастливее за счёт выработки дофамина. Люди становятся радостными и в погоне за приятными ощущениями начинают злоупотреблять любимой едой.

"Тяга к жирной, сладкой пище может указывать на неудовлетворённые потребности. Тяжёлая пища даёт чувство насыщения и спокойствия, а сладкое создаёт состояние радости и безопасности, заглушает тревогу", — подчеркнула Квартальнова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам психолога, чувство удовлетворения и счастья проходит быстро. А вот вред от такой пищи ведёт к раздражению и подавленности. Квартальнова пояснила, что стоит отслеживать свои эмоции, когда хотите насладиться кусочком любимого торта. Эксперт посоветовала обратить внимание и на то, в связи с чем у вас возникла потребность съесть вредный продукт.

Специалист добавила, что многие люди знают причину своей зависимости, но не прорабатывают её. Кроме того, тяга к вредной пище может говорить о появлении проблем со здоровьем. Поэтому стоит обратиться за помощью к терапевту и эндокринологу, подытожила Квартальнова.