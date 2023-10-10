Раскрыт психологический трюк, который отвадит вас от холодильника

Лишний вес зачастую бывает маской, за которой скрываются депрессия и тревожность. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр консультативно-диагностического центра ГНЦ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ Татьяна Зеленкова-Захарчук.

Она отметила, что приверженность регулярным занятиям спортом и следование правилам ЗОЖ появляются только в том случае, когда у человека есть на это силы и желание. Без них избавиться от лишних килограммов будет достаточно проблематично, даже если отказаться от сладкого.

"Снижение интереса к физическим нагрузкам — это признак апатии и ангедонии и требует комплексного лечения", — сказала эксперт в беседе с kp.ru, подчеркнув, что здесь важна работа с психотерапевтом, возможно, понадобятся и антидепрессанты.

В свою очередь кандидат психологических наук, клинический психолог МГУ, психотерапевт-практик Светлана Бронникова рассказала об упражнениях против переедания. Так, оказавшись возле холодильника, лучше не спешить доставать продукты, а поставить таймер на десять минут, уйти из кухни в другую комнату и, например, посчитать все проезжающие машины, глядя в окно. Когда будет сигнал, надо хорошенько подумать, нужно ли решить какую-то проблему с помощью еды или можно отказаться от неё.

Специалист призвала искать другие, "несъедобные" способы эмоциональной регуляции, которые помогут переключиться. Ими могут быть рисование, прогулка, прослушивание любимой музыки и игра с питомцами. Если сорвались, то не стоит себя ругать и придумывать наказания. Вместо этого следует сделать растяжку, небольшой массаж, также можно принять душ и поговорить с близкими, чтобы получить поддержку.