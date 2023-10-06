"Вес вернётся": Врач рассказала, почему худеть при помощи хирургов малоэффективно и опасно
Диетолог Королёва: После липосакции вес вернётся с большим риском для здоровья
Врач персонализированной медицины и диетолог Маргарита Королёва рассказала НСН, что худеть хирургическим путём опасно.
"После липосакции вес вернётся, естественно, но рисков здесь существенно и кратно больше относительно самостоятельного снижения массы тела с участием специалистов. При хирургическом вмешательстве очень высокие риски", — рассказала эксперт.
По её словам, в организме лишнего ничего нет, поэтому когда из него пропадает какая-то часть (к примеру, желудка), то это негативно сказывается на внутренних процессах. В случае с ЖКТ это может быть процесс переваривания и усвоения пищи. А это в дальнейшем может обернуться дефицитом различных элементов.
Ранее диетолог назвал самый полезный продукт для пожилых. По словам эксперта, это хороший источник легкоусвояемого белка и витамина D, поэтому он так полезен для пожилых людей, у которых часто бывают проблемы с желудочно-кишечным трактом.
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