"Вес вернётся": Врач рассказала, почему худеть при помощи хирургов малоэффективно и опасно

"После липосакции вес вернётся, естественно, но рисков здесь существенно и кратно больше относительно самостоятельного снижения массы тела с участием специалистов. При хирургическом вмешательстве очень высокие риски", — рассказала эксперт.

По её словам, в организме лишнего ничего нет, поэтому когда из него пропадает какая-то часть (к примеру, желудка), то это негативно сказывается на внутренних процессах. В случае с ЖКТ это может быть процесс переваривания и усвоения пищи. А это в дальнейшем может обернуться дефицитом различных элементов.