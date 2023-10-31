Диетолог объяснила, в чём опасность отказа от обедов и ужинов ради похудения

Завтрак является одним из самых важных приёмов пищи. Он помогает почувствовать себя лучше, заряжает энергией и настраивает на продуктивный день. По словам врача-диетолога Ирины Мансуровой, если даже человек завтракает очень плотно и сытно, отказываться от еды в остальное время неправильно.

"Держаться исключительно на завтраке невозможно. Организм не будет получать достаточно полезных веществ (белков, жиров и углеводов). Испытывать голод — сильный стресс для организма и нервной системы. Можно спровоцировать депрессию, апатию, общую слабость", — пояснила она.

Человек, конечно, начнёт худеть, но при возвращении нормального режима питания организм будет оставлять калории про запас, провоцируя набор лишнего веса. Более того, такие эксперименты грозят гормональным сбоем, развитием гастрита или усугублением уже имеющегося заболевания.

Худеющим, посоветовала Мансурова, лучше распределять приём пищи на три раза, однако раз в неделю устраивать разгрузочный день или интервальное голодание.