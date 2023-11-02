"Терпеть такое нельзя": Названы причины патологической мужской жадности

Жадные мужчины, любящие жёстко контролировать все расходы и доходы, пытаются повысить собственную значимость через деньги. Как рассказала психолог Наталья Наумова, одновременно с этим такие люди могут страдать, когда им приходится делиться с кем-то финансами. В результате, по её словам, в семье часто возникает экономическое насилие, то есть когда женщине приходится отчитываться за каждую потраченную копейку.

"Бывает такое, что мужчина страдает, когда делится деньгами. Он так себя чувствует, потому что ему кажется, что его ценят только за деньги, что только деньги от него нужны. При этом именно через финансы он пытается поднять свою значимость в семье", — сказала Наумова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Одним из самых простых решений подобной проблемы для женщины является выход из отношений, однако есть и другие способы исправить ситуацию. Так, Наумова рекомендует обратиться к психотерапевту, который поможет мужчине понять причины его патологической жадности. Кроме того, важно уметь доносить до партнёра свои претензии. Если же тот не хочет услышать возлюбленную, то лучше всё же выйти из этих отношений.

"Терпеть такое нельзя", — резюмировала психолог.