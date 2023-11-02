5 мужских фраз, смысл которых дамы часто понимают неправильно

Из-за того что мы привыкли делать выводы, интуитивно отталкиваясь от мысли "а что бы это значило у меня", часто между мужчинами и женщинами возникают разногласия. Знакомая ситуация, когда муж заявил: "Мне все равно", — а в ответ на это супруга закатила истерику? Чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем, расшифровываем с мужского самые распространённые фразы.

1. Перевод мужской фразы "Надо подумать"

Часто смысл этих мужских фраз женщины трактуют неправильно. Фото © Shutterstock

Нередко на женское предложение что-либо сделать или куда-нибудь пойти можно услышать суровое мужское "Погоди, надо подумать". И многие из дам автоматически расстраиваются, потому как видят в этой фразе завуалированный отказ. Мол, не получится, в другой раз давай попробуем. Вот только зачастую бывает как раз наоборот. Мужчина готов и хочет поддаться предложению женщины, но ему важно продумать заранее организационные вопросы.

2. Перевод мужской фразы "Выглядит нормально"

Типичная ситуация в магазине одежды: мужчина критически разглядывает даму сердца, которая выжидающе смотрит и ждёт оценки только что надетого платья. И на вопрос: "Как тебе?" — получает типичное: "Нормально". Всё, настроение падает, шторка примерочной со злостью захлопывается, а женщина стягивает уже и не очень-то понравившееся платье. А тот стоит и не понимает, что сделал не так. На самом деле, уважаемые дамы, далеко не всегда мужское "нормально" равно по смыслу "мне пофиг". Для них плохо — это плохо, некрасиво так же. А нормально — это то, что ему нравится видеть на своей женщине.

3. Перевод мужской фразы "Давай обсудим это позже"

И снова большинство женщин видят совершенно иной подтекст в этой фразе. Не исключаем, что у некоторых парней такие слова и могут оказаться завуалированным отказом. Но обычно мужчины более прямолинейны, нежели представительницы прекрасного пола. Поэтому чаще эта фраза подразумевает вернуться к обсуждению темы попозже, без негативной окраски.

4. Перевод мужской фразы "Мне всё равно"

Какие мужские фразы женщины не понимают: 5 распространённых примеров. Фото © Shutterstock

Удивительная фраза! В зависимости от контекста, атмосферы и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, эти слова могут означать разное. Например, действительно полное равнодушие: "Оставайся или иди, мне всё равно". Но так и искреннее доверие, любовь: "Мне всё равно, что ты наденешь, ведь ты прекрасна во всём".

5. Перевод мужской фразы "Скоро буду/сделаю/закончу"