Психолог рассказала, как бабушкины пирожки могут вытащить из депрессии

Любимые запахи помогут предотвратить осеннюю депрессию, а блюдо, которое в детстве готовила бабушка, навеет тёплые воспоминания и развеет тоску. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Ольга Акимова.

"Обоняние и вкус — очевидные и бесспорные источники радости. Вкус может ассоциироваться с каким-то периодом в жизни, воспоминаниями из прошлого, привычками или традициями. Побалуйте себя десертом, которым вас угощала любимая бабушка, или приготовьте изысканный минестроне, который напоминает о путешествии", — объяснила Акимова в беседе с РИАМО.

По её словам, когда за окном серость, грязь и тучи, можно создать себе настроение, посещая новые интерактивные площадки и интересные мероприятия. А закрепить эффект поможет обед в уютном кафе или фотосессия на фоне осенних листьев. Радостное событие необходимо закрепить, проведя время в компании близких, говорит психолог.

О влиянии ароматов на настроение забывать также не следует, добавила она. Запах леса, выпечки из кофейни или любимые духи помогут побороть сезонную грусть.