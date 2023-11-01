Психолог рассказала, как бабушкины пирожки могут вытащить из депрессии
Психолог Акимова: Любимые запахи помогут справиться с осенней хандрой
Любимые запахи помогут предотвратить осеннюю депрессию, а блюдо, которое в детстве готовила бабушка, навеет тёплые воспоминания и развеет тоску. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Ольга Акимова.
"Обоняние и вкус — очевидные и бесспорные источники радости. Вкус может ассоциироваться с каким-то периодом в жизни, воспоминаниями из прошлого, привычками или традициями. Побалуйте себя десертом, которым вас угощала любимая бабушка, или приготовьте изысканный минестроне, который напоминает о путешествии", — объяснила Акимова в беседе с РИАМО.
По её словам, когда за окном серость, грязь и тучи, можно создать себе настроение, посещая новые интерактивные площадки и интересные мероприятия. А закрепить эффект поможет обед в уютном кафе или фотосессия на фоне осенних листьев. Радостное событие необходимо закрепить, проведя время в компании близких, говорит психолог.
О влиянии ароматов на настроение забывать также не следует, добавила она. Запах леса, выпечки из кофейни или любимые духи помогут побороть сезонную грусть.
Ранее Лайф рассказывал, как не пропустить психологическое заболевание под видом осенней хандры. С наступлением осени, когда за окном начинается дождь, слякоть и грязь, на смену летнему настроению приходит неимоверная грусть и тоска: не хочется ничего делать и приходится прилагать большие усилия даже для того, чтобы просто встать с кровати. Иногда это может говорить о наличии депрессии.
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