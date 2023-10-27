Россияне поделились рабочим методом для спасения от осенней хандры
Опрос: Половина россиян справляются с осенней хандрой с помощью чтения книг
Около половины россиян любят прятаться от осенней хандры в мире научно-популярных, фантастических и приключенческих книг, окунаясь в чтение при повышенной тревожности. Отвлекаться от насущных проблем таким методом предпочитают 46% женщин и почти 55% мужчин.
Знакомиться с содержимым книг россияне предпочитают при помощи бумажных носителей
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По данным исследования, проведённого платформой "Понимаю", большинство представительниц прекрасного пола (76%) считают книги отличным инструментом для улучшения памяти и концентрации внимания. Аналогичный ответ предоставили и 41% опрошенных мужчин. А вот вариант с развитием социальных навыков в результате чтения выбрали 78% и 77% респондентов соответственно.
Большинство женщин считают книги отличным инструментом для улучшения памяти и концентрации внимания
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Самыми популярными жанрами у сильного пола оказались детективы, фэнтези, историческая литература, приключения и фантастика. Женский топ тоже начинается с детективов, однако далее список расходится: приключения, историческая литература и лёгкая проза. Знакомиться с содержимым книг россияне предпочитают при помощи бумажных носителей. Впрочем, четверть мужчин и 15% женщин нередко прибегают к возможностям аудиорассказов, гласят итоги опроса.
Самыми популярными жанрами у мужчин оказались детективы, фэнтези, историческая литература, приключения и фантастика
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"Результаты исследования подтверждают, что чтение книг действительно может оказывать положительное влияние на наше психическое состояние, способствуя уменьшению тревожности. Интересен и тот факт, что люди предпочитают именно научно-популярную литературу. Это может свидетельствовать о стремлении немного разгрузиться и получать информацию в лёгкой и доступной форме", — отметила психолог платформы Наталья Константинова.
Зачастую с приходом сезона дождей на россиян нападает не только депрессия, но и осенний "жор". Победить постоянное желание перекусить помогут здоровый сон и отсутствие стресса, рассказывал Лайф ранее.
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