Какие вещи в доме помогут пережить холодные дни и осеннюю хандру

Каждый год с наступлением осени большинство людей ощущают снижение настроения, сонливость и упадок сил. Особенно это заметно в серые и дождливые дни, когда даже не хочется вылезать из постели. Мы собрали список предметов интерьера, которые помогут сделать ваше "гнёздышко" осенью более уютным. Уверены, эти штуки точно поднимут настроение всем домочадцам.

1. Повесить дополнительное освещение в тёплых тонах

Чтобы пережить хмурые осенние дни, добавьте в ваши комнаты побольше тёплого освещения. Фото © Freepik / pikisuperstar

Почему осенью стоит позаботиться о дополнительном освещении? Не только из-за настроения. Свет улучшает выработку серотонина — гормона счастья — и мелатонина, регулируя (среди прочего) качество сна. Слишком мало света увеличивает уровень кортизола — гормона стресса. Кроме того, правильное освещение положительно влияет на обмен веществ, а значит, позволяет поддерживать в тонусе фигуру и здоровье.

Мы живём в широте, где солнечных дней в течение года не так много, и это сказывается на здоровье. Увы, повлиять на солнце мы никак не можем, поэтому приходится прибегать к искусственным источникам света — их сейчас довольно много. Мы рекомендуем выбирать лампочки с тёплым оттенком, это поможет создать уют дома и убережёт вас от осенней хандры. Кроме того, сейчас существует огромное количество светильников, имитирующих закатное солнце, — подойдут для тонких натур, страдающих от нехватки цветущей красоты и летних вечеров.

2. Купить массажную подушку с подогревом

Мы, как и все теплокровные, любим прикосновения. Считается, что для счастья нам нужно восемь объятий в день. Такая подушка, если рядом нет человека, может снять стресс и даже утешить после тяжёлого рабочего дня. Но использовать её рекомендуется только здоровым людям. Не стоит этого делать пожилым, людям с хрупкими суставами и костями, варикозом, остеопорозом, онкозаболеваниями.

3. Запастись яркими аксессуарами для дома

Яркие цвета в декоре вашего дома помогут избавиться от осенней хандры и депрессии. Фото © Freepik

Не только свет с его температурой и интенсивностью влияет на настроение, но и цвет в интерьере играет свою роль. Неверно думать, что зима — время сдержанных оттенков под стать погоде. Как раз наоборот: предпочтение стоит отдать ярким, тёплым и сочным краскам. Привнесите в интерьер дополнительные бодрящие оттенки красного, жёлтого и оранжевого цветов. Это могут быть яркие подушки, горшки для цветов, картины, покрывала или даже рисунки на стенах.

4. Лампа дневного света

Считается, что мрачная, пасмурная погода способствует ухудшению настроения, снижению эмоционального фона. На самом деле осенняя и зимняя депрессия часто бывает следствием нехватки витамина D. Дело в том, что он участвует в процессе синтеза гормона, а его малое количество в организме создаёт проблемы с выработкой дофамина, который называют гормоном счастья. Однако способ компенсировать одновременно недостаток солнечного света и витамина D всё же существует.

Это лампы дневного света — простые, но весьма функциональные устройства, которые помогают сохранить здоровье и хорошее настроение. Такие светильники полностью имитируют естественное освещение, поэтому стимулируют выработку витамина D со всеми вытекающими "плюшками". Благодаря специальным фильтрам ультрафиолетовое излучение не оказывает негативного влияния на организм. Имитация дневного света по утрам — отличный способ легко просыпаться даже самым тёмным зимним утром.

5. Увлажнитель воздуха и цветы

Влажность воздуха непременно влияет на физическое и ментальное здоровье человека. Фото © Getty Images

Любой обогреватель или кондиционер, как и другая бытовая техника и горячие батареи, сушит воздух. Отсюда — раздражение глаз, проблемы с волосами и кожей. Вдобавок ко всему страдают слизистые верхних дыхательных путей. Многие жалуются на простуду, а на самом деле у них ринит из-за недостаточного уровня влажности в квартире, который должен быть в районе 30–60% и не выше 65%, иначе начинают размножаться грибки и микробы. Увлажнитель может показаться бессмысленным: раньше же их не было в квартирах и как-то жили. Но в прошлом в домах выращивали немало цветов, они не столько обогащали воздух кислородом, сколько за счёт полива и испарявшейся жидкости увлажняли помещение. Сейчас на смену растениям пришли современные паровые и ультразвуковые устройства, отлично справляющиеся со своей функцией. Но и ими нужно правильно пользоваться. Про цветочки в квартире, кстати, тоже забывать не стоит. Они, помимо прочего, помогают добавить зелени и яркости в серые осенние будни.

6. Принести краски, холст и мольберт

Скука — преданная подруга осенней хандры, и она обязательно доведёт вас до депрессии, если пойдёте у неё на поводу. Так что займитесь чем-то увлекательным, чтобы месяцы осени и зимы пролетели незаметно. Первым делом подумайте о хобби, о котором всегда мечтали. Возможно, хотели рисовать? В таком случае приобретите краски и мольберт, поставьте их на видном месте и рисуйте почаще, даже если не умеете. Выбирайте преимущественно яркие оттенки, старайтесь выводить абстрактные картины, отражающие внутренние переживания. Это отличный способ украсить "гнёздышко" и увлечься искусством.

7. Запастись ароматическими и красивыми свечами

Ароматические свечи с запахом корицы, тыквы или сандала в вашем доме помогут пережить холодные осенние дни и сезонную хандру. Фото © Freepik