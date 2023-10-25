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25 октября, 15:47
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Россиянка взяла корону на конкурсе "Миссис Вселенная" благодаря видео о домашнем насилии

Россиянка Мелик-Адамян взяла титул вице-миссис Вселенная за ролик о насилии

<p>Эмма Мелик-Адамян. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mrs_business_russia</p>

Эмма Мелик-Адамян. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mrs_business_russia

Россиянка Эмма Мелик-Адамян завоевала корону вице-миссис на международном конкурсе "Миссис Вселенная – 2023". Она рассказала, что видеоролик о домашнем насилии помог ей обойти соперниц. С красавицей пообщался телеканал "Санкт-Петербург".

Вице-миссис международного конкурса "Миссис Вселенная – 2023", россиянка Эмма Мелик-Адамян рассказала о конкурсе. Видео © телеканал "Санкт-Петербург"

"Титул вице-миссис — это всё равно прекрасный результат. К конкурсу я готовилась три месяца: это было волнительно, и нам пришлось сильно постараться, чтобы выглядеть и быть на высоте. Всё-таки представлять Россию — это очень высокий уровень", – отметила Адамян.

  • Эмма Мелик-Адамян. Фото © T.me / emmanuelkaLIFE
    Эмма Мелик-Адамян. Фото © T.me / emmanuelkaLIFE
  • Эмма Мелик-Адамян. Фото © T.me / emmanuelkaLIFE
    Эмма Мелик-Адамян. Фото © T.me / emmanuelkaLIFE
  • Эмма Мелик-Адамян. Фото © T.me / emmanuelkaLIFE
    Эмма Мелик-Адамян. Фото © T.me / emmanuelkaLIFE

Эмма Мелик-Адамян. Фото © T.me / emmanuelkaLIFE

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Она пояснила, что в рамках состязания было много заданий, но основным для неё стало создание видео на злободневную тему. В ролике женщины, пережившие семейные трудности, насилие и унижения, делились своими историями и призывали мировое сообщество обратить на проблему внимание. Над фильмом работали сценарист, режиссёр и видеографы. Сам конкурс проходил в столице Филиппин — Маниле. В нём участвовали 96 замужних женщин со всех уголков планеты.

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Татьяна Миссуми
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