Бывший футболист-трансгендер Лейдли вошёл в топ-100 самых горячих женщин мира
Дин Лейдли. Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / the__dls
Бывший австралийский футболист Дин Лейдли попал в сотню самых горячих женщин всего мира по версии международного журнала Maxim. Он сменил пол и теперь называет себя Дэнси Лейлди.
В теле мужчины 56-летний спортсмен сыграл 151 игру в Австралийской футбольной лиге (АФЛ) за команды West Coast Eagles и North Melbourne, а в период с 2003 по 2009 годы работал в "Кенгуру" тренером. Он даже был женат и успел завести троих детей, пока в 2020 году не начал трансгендерный переход. Именно тогда дети узнали, что их любимый папа на самом деле ощущает себя "мамой".
В список красоток трансгендер попал вместе с известной австралийской актрисой Марго Робби, которая снималась в таких фильмах как "Отряд самоубийц", "Волк с Уолл-Стрит", "Барби", "Однажды в Голливуде", "Фокус" и др. Справедливости ради стоит отметить, что блондинка заняла первое место, а бывший мужчина — 92-е.
Ранее Лайф рассказывал, что трансгендер впервые в истории выиграл в конкурсе "Мисс Португалия – 2023". Корона досталась 28-летней Марине Мачете, которая раньше была мужчиной. Теперь она будет представлять страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная". Мероприятие состоится 18 ноября в Сальвадоре.