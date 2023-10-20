Бывший футболист-трансгендер Лейдли вошёл в топ-100 самых горячих женщин мира

Бывший австралийский футболист Дин Лейдли попал в сотню самых горячих женщин всего мира по версии международного журнала Maxim. Он сменил пол и теперь называет себя Дэнси Лейлди.

В теле мужчины 56-летний спортсмен сыграл 151 игру в Австралийской футбольной лиге (АФЛ) за команды West Coast Eagles и North Melbourne, а в период с 2003 по 2009 годы работал в "Кенгуру" тренером. Он даже был женат и успел завести троих детей, пока в 2020 году не начал трансгендерный переход. Именно тогда дети узнали, что их любимый папа на самом деле ощущает себя "мамой".

В список красоток трансгендер попал вместе с известной австралийской актрисой Марго Робби, которая снималась в таких фильмах как "Отряд самоубийц", "Волк с Уолл-Стрит", "Барби", "Однажды в Голливуде", "Фокус" и др. Справедливости ради стоит отметить, что блондинка заняла первое место, а бывший мужчина — 92-е.