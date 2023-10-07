Финал конкурса "Мисс Португалия – 2023" завершился победой 28-летнего трансгендера Марины Мачете. Впервые в истории страны верх в состязании одержала участница, которая родилась мужчиной.

Победительница конкурса "Мисс Португалия" Марина Мачете. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missportugaloficial

Незадолго до завоевания титула Мачете заявила, что из-за смены пола она сталкивалась с различными препятствиями. На протяжении нескольких лет победительница предпринимала попытки поучаствовать в конкурсе, но они заканчивались неудачно. Однако в конечном счёте цель была достигнута, похвасталась девушка в соцсетях.

Победительница конкурса "Мисс Португалия" Марина Мачете. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missportugaloficial

Мачете уже пять лет работает стюардессой. Теперь ей предстоит стать лицом Португалии на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится 18 ноября в Сальвадоре.

Победительница конкурса "Мисс Португалия" Марина Мачете. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinamachetereis