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7 октября, 04:02

Коронованный трансгендер: "Мисс Португалия" впервые в истории стала не женщина

Трансгендер Мачете одержала победу на конкурсе "Мисс Португалия"

<p>Победительница конкурса "Мисс Португалия" Марина Мачете. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missportugaloficial</p>

Победительница конкурса "Мисс Португалия" Марина Мачете. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missportugaloficial

Финал конкурса "Мисс Португалия-2023" завершился победой 28-летнего трансгендера Марины Мачете. Впервые в истории страны верх в состязании одержала участница, которая родилась мужчиной.

Победительница конкурса "Мисс Португалия" Марина Мачете. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missportugaloficial

Победительница конкурса "Мисс Португалия" Марина Мачете. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missportugaloficial

Незадолго до завоевания титула Мачете заявила, что из-за смены пола она сталкивалась с различными препятствиями. На протяжении нескольких лет победительница предпринимала попытки поучаствовать в конкурсе, но они заканчивались неудачно. Однако в конечном счёте цель была достигнута, похвасталась девушка в соцсетях.

Победительница конкурса "Мисс Португалия" Марина Мачете. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missportugaloficial

Мачете уже пять лет работает стюардессой. Теперь ей предстоит стать лицом Португалии на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится 18 ноября в Сальвадоре.

Победительница конкурса "Мисс Португалия" Марина Мачете. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinamachetereis

Победительница конкурса "Мисс Португалия" Марина Мачете. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinamachetereis

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Мачете станет не единственной девушкой-трансгендером на "Мисс Вселенной". Конкуренцию ей составит 22-летняя Рикки Колле, которая ранее одержала верх на конкурсе красоты в Нидерландах.

Илья Пушкарев
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