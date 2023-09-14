Тусовки в Дубае и вечера на яхтах: Моделей "Мисс Украина – 2023" отстранили за "связи с россиянами"

Организаторы конкурса красоты "Мисс Украина – 2023" исключили трёх участниц после сообщений об их причастности к России. Об этом говорится в официальном аккаунте Instagram* мероприятия.

"Сообщаем, что указанные факты относительно участников конкурса подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключить трёх участников из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение, лишь тщательно проверив предоставленные факты", — говорится в публикации.

Какие именно участницы были исключены, не уточняется, однако ранее несколько конкурсанток заявили о снятии своих кандидатур и нежелании соревноваться с "пророссийскими участницами". Также украинский комик Андрей Лузан призвал бойкотировать конкурс и обвинил трёх девушек в связях с Москвой: Оксану Магеру, Ирину Пиляеву и Екатерину Чувашову.

Например, первая раньше жила в Москве и принимала участие в конкурсе в области культуры и искусства "Будущее России". После этого девушка покинула Россию и нашла пристанище в Дубае, где посещала "российские вечеринки". Пиляева, по словам юмориста Лузана, появлялась в Великобритании на яхте российского ресторатора Александра Орлова, который до прошлого года спонсировал украинский конкурс красоты. А отец Чувашовой вообще был задержан СБУ за то, что раскрыл информацию о позициях ВСУ.

Ранее Лайф рассказывал, что жительница Перми победила во Всероссийском конкурсе "Миссис Россия Земля – 2023". Корону забрала 44-летняя Екатерина Волочкова, а первой вице-миссис стала 37-летняя модель из Уфы Светлана Шевцова. Обеих девушек к участию готовили целые команды из стилистов, дизайнеров и визажистов.