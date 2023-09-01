Модель из Уфы получила корону первой вице-миссис "Россия Земля – 2023"

Светлана Шевцова стала новой первой вице-миссис "Россия Земля – 2023", конкурс состоялся 27 августа в Москве. 37-летняя модель из Уфы также выиграла в номинации "Лучший национальный костюм".





Она рассказала ufa1.ru, что принимала участие в мероприятии, чтобы в первую очередь лучше узнать о проекте, ведь россиянка собирается провести в Башкортостане собственный конкурс красоты.

Светлана Шевцова. Фото © Instagram / (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lanashefff

"Я планирую быть организатором в нашей республике, поэтому я участвую в конкурсах и выбираю для своих будущих участниц честные и достойные конкурсы, куда я их буду направлять. Я в процессе изучения, — отметила Шевцова.