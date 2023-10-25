6 чётких сигналов, кричащих, что пора срочно менять работу, — проверьте себя

Каждое утро просыпаетесь с мыслью, что не хотите идти на работу? При этом вы — деятельный и успешный человек, а работа как таковая очень много значит. Но что, если это не просто осенняя хандра, а реальная проблема, решением которой может стать исключительно новая профессия? Да-да, если вам кажется, что надо что-то менять в жизни, то вам не кажется. Мы собрали список тревожных звоночков, по которым можно понять: настало то самое время! Берите коробку, цветок, любимую кружку и уходите с нелюбимой работы, прямо как в американском фильме.

1. Вы больше ничему не учитесь

Как понять, что настало время найти новую работу? Фото © Freepik

Чтобы развиваться и строить карьеру, необходимо "отвечать на профессиональные вызовы". Не исключено, что вы самостоятельно их себе создаёте: находите возможность где-то повышать квалификацию, оттачивать мастерство. Но работа по факту этого вовсе не требует. Если так, почему бы не применить свои достоинства там, где они будут востребованы?

2. Вы завидуете специалистам из других сфер

Когда кто-то рассказывает о своей работе, вам хочется воскликнуть: "Вот бы и мне так!" А заодно считаете, что у вас скучные задачи, потому завидуете тем, кто занимается более интересными вещами. Задайте себе следующие вопросы: Что у меня хорошо получается? Какие у меня ценности и цели? Чего мне не хватает для достижения желаемого? Это поможет расставить приоритеты и наметить пути развития. Если же прийти к ответу самостоятельно не получилось, можно обратиться к психологу или коучу.

3. Вы достигли карьерного потолка

Если вы упёрлись в потолок и больше не сможете идти вверх по карьерной лестнице — самое время поменять работу. Фото © Freepik / garetsvisual

Вы уже несколько лет не получаете продвижения по карьерной лестнице, с каждым днём работа становится всё однообразней, а ваш руководитель явно не собирается на пенсию. Возможно, появилось чувство ненужности и ощущение, что вы можете гораздо больше, но не здесь. Если всё обстоит именно так, то не стоит ждать ещё несколько лет. Двигайтесь вперёд, ищите возможности сделать следующий шаг сейчас, пусть даже в другой компании.

4. Вы устали от офиса

Для многих, особенно после пандемии, работа из дома стала намного эффективнее и комфортнее. Если ваши задачи не связаны с государственной тайной или другим обязательным присутствием в офисе, а руководство упрямо и без объяснения причин отказывается переводить вас в более удобный график, это говорит о нежелании мириться с новыми реалиями профессиональной сферы.

5. Постоянно растёт ваша нагрузка, а не зарплата

Если на вас навешивают всё больше задач на работе, а о повышении и речи не идёт, задумайтесь, не стоит ли найти место, где ваш труд оценят по достоинству? Фото © Freepik

Иногда низкая зарплата вполне оправданна. Например, если круг ваших обязанностей таков, что успеваете сделать всю работу буквально за пару часов в день, а остальное время посвящаете своим делам и увлечениям. Если же вы полностью посвящаете себя работе по 8 часов в день, то и зарплата должна быть соответствующей.

6. Работа сказывается на вашем здоровье и личной жизни