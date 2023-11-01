6 каждодневных пагубных привычек, заставляющих красивых женщин превращаться в старух

Наверняка вы даже не задумывались, какие опасные для себя действия совершаете каждый день. А ведь они не только отнимают силы, но и воруют молодость, убивают красоту. То, что недосып и неправильное питание пагубно влияют на организм, знают все. А вот другие привычки считаются обманчиво безобидными. Хотя на деле зачастую именно они становятся причиной, что в свои 40 вы выглядите на 60.

1. Держать в себе негатив и обиды

Привычка копить обиды приведёт не только к расшатанной психике, но и к проблемам со здоровьем. Фото © Freepik

Многие считают это просто бредом, но на деле негатив, который вы намеренно оставляете внутри себя, провоцирует не только нервное напряжение и запускает психосоматику, но ещё и приводит к преждевременному старению. Помимо того, привычка сердиться или дуться, хмуриться помогает появляться на лице глубоким морщинам. Оно вам надо?

2. Осознанно оставаться в токсичной среде

Не менее вредно для нашего организма постоянно находиться в токсичной среде. Родственники, коллеги на работе, коллективные занятия, хобби и т.д. Потому что, во-первых, это регулярное негативное воздействие, которое, как мы описывали в пункте выше, плохо влияет на организм. Во-вторых, провокатор стресса. Зачем терпеть всё это и чувствовать себя постоянно несчастным?

3. Попытки маскировать морщинки косметикой

Если пытаться замаскировать косметикой морщины, то можно их, наоборот, подчеркнуть. А это прибавит на вид возраста. Фото © Shutterstock

Если морщинки на лице всё же появились, попробуйте относиться к ним проще. Всё же это вполне естественный процесс, особенно если вам за 30. Вот только в попытке выглядеть безупречно и молодо дамы, наоборот, превращают себя в старух. Потому что стараются замаскировать морщинки плотным тональным кремом. Помогает ли он? Нет. Зато плотное средство, забивающееся в эти морщинки, только привлекает к ним внимание и делает выразительнее.

4. Игнорировать режима сна

Все знают, что взрослому человеку необходимо спать каждый день минимум 8 часов. Но существует большое количество любителей не придерживаться ночного режима. Именно для таких особ мы хотим напомнить, к чему недосып приведёт: тусклая кожа, ломкие волосы, серый цвет лица, тёмные круги или мешки под глазами, отсутствие сил, повышенная вероятность поймать от всего стресс и, конечно же, лишение организма времени на восстановление. Как итог: в свои 40 вы легко можете выглядеть 65-летней старухой.

5. Отказываться или неправильно ухаживать за своей кожей лица

Если не ухаживать за кожей лица хотя бы минимально, то, какая бы ни была у вас хорошая генетика, на вид будете выглядеть старше своего возраста. Фото © Freepik / Lookstudio

Относительно большое количество женщин возраста за 40 считают, что лицо особого ухода не требует. Мол, умылся, помазал единственным кремом, готово. Мы не призываем ходить к косметологу и тратить огромные суммы на миллион ненужных баночек, которые потом заполнят все полки в ванной. Но хотим напомнить, что всё же базовые средства для ухода за лицом быть должны: очищение, питание, увлажнение, защита от солнца.

6. Носить неподходящую одежду