5 гениальных цитат Маяковского о любви, от которых щемит сердце

Свои самые знаменитые произведения Владимир Маяковский пишет под влиянием ревности, несбыточности, невозможности. Все его любовные стихотворения и письма — это тексты о бесконечном страдании. Знакомясь с историей жизни футуриста, невольно задаёшься вопросом, почему он продолжал терпеть. Почему всё же не смог порвать отношения? Неужели Маяковскому нравилась такая природа отношений? Его любовная лирика наполнена горечью, которую постоянно подогревает. Может даже показаться, что он упивается этим, наслаждается той болью, что разъедает его.

1. О любви, несмотря ни на что

Какой была любовь в жизни Владимира Маяковского? Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group

"Люблю ли я тебя? Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Всё равно люблю", — из письма В. Маяковского к Лиле Брик.

Маяковский изначально знал, любовь Лили Брик временная, странная, натянутая. Убеждал себя, что та любит. Огромный мужик, глыба! Разрешил вытирать о себя ноги и делать всё, что заблагорассудится. Психология поэта, чувства поэтические. Нервы "нежные". Плаксивость не мужицкая…

Исключительное по силе чувство приносит не радость, а страдания. И весь ужас не в том, что любовь безответна, а в том, что она вообще невозможна в этом страшном мире, где всё продаётся и покупается. За личным, интимным просвечивает большой мир человеческих отношений, мир, враждебный любви.

2. Об унижении во имя любви

Гениальные высказывания Маяковского про любовь. Фото © Getty Images / Apic

"Если рассматривать меня как твоего щенёнка, то скажу тебе прямо — я тебе не завидую, щенёнок у тебя неважный: ребро наружу, шерсть, разумеется, клочьями, а около красного глаза, специально, чтоб смахивать слезу, длинное облезшее ухо. Естествоиспытатели утверждают, что щенёнки всегда становятся такими, если их отдавать в чужие нелюбящие руки", — из письма В. Маяковского Лиле Брик.

Теряя возле ног Брик всю свою брутальность, огромность и мужское самолюбие, Маяковский согласен был стать её верной собачкой. Только отмечает вот в письме, что пёс он облезлый, а вовсе не милый. Ведь в тот момент его передали в "чужие нелюбящие руки". После этих строк хочется прижать поэта к себе, крепко обнять и пожалеть. Возможно, именно этого чувства писатель и добивался.

3. О ревности и муках

Эти высказывания Владимира Маяковского о любви заставляют сопереживать и сочувствовать поэту. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

"Кроме любви твоей, мне нету солнца, а я и не знаю, где ты и с кем".

Из стихотворения "Лиличка!" понятно, что безответное чувство одновременно является плюсом и минусом: смыслом жизни, счастьем — и мукой для поэта.

4. О нескончаемой неопределённости

Душераздирающие цитаты Маяковского о неразделённой любви. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

"Любит? не любит? Я руки ломаю и пальцы разбрасываю разломавши так рвут загадав и пускают по маю венчики встречных ромашек", — из стихотворения "Неоконченное".

Лирический герой стихотворения отчаянно пытается разобраться, как же всё-таки к нему относится дорогая его сердцу женщина. Ситуация настолько сложная, что приходится прибегать к народным методам. Предпочтение отдаётся гаданию на ромашке. При этом Маяковский — давно не мальчик и даже не юноша, о чём прямым текстом говорит: "…пускай седины обнаруживает стрижка и бритьё…" И гадание на ромашке, и сама любовь, к нему приведшая, — в некоторой степени сумасшествие. Он прекрасно это понимает, но бороться со своими чувствами не намерен. Нормальная жизнь ему не нужна.

5. О любовных страданиях

Цитаты Владимира Маяковского о любви дают повод думать, что поэт был созависимым и очень ранимым человеком. Фото © Wikipedia

"То, что тебе хоть месяц, хоть день без меня лучше, чем со мной, это удар хороший", — из письма В. Маяковского Лиле Брик.