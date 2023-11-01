Психолог рассказала, когда говорить с собой вслух нормально, а когда — уже патология
"Приятно поговорить с умным человеком" — фраза, которая знакома всем. Но в каждой шутке только часть шутки. Так почему мы говорим с самими собой? Как определить эту тонкую грань, когда разговоры вслух становятся признаком болезни?
Чем опасны разговоры с собой вслух: психолог рассказала, когда нужно бить тревогу. Обложка © Shutterstock
Если на вас внезапно со спины кто-то напал и ударил, то, обернувшись, вы увидите преступника. За эту функцию отвечает наше восприятие, формирующее картинки. Чтобы рассказать о происшествии потом в полиции, понадобится речь. Все эти процессы являются естественными — они перерабатывают то, что с нами случается и что мы видим, в субъективный опыт.
"У любого человека, владеющего устной речью, в голове всегда идёт внутренний диалог: "Надо не забыть купить/зайти", "Надо было так ответить, и тогда он по-другому бы сделал", "Я больше никогда не пойду по тёмному переулку один" и т. д. И это норма", — рассказывает Лайфу психолог Жанна Воеводина.
Наши воспоминания или поиск правильного ответа на вопрос происходят ровно в таком же порядке: сначала ощущение, потом от него в голове появляется картинка — и только после того, как мозг подобрал к ней описывающие слова, появляется чувство "я знаю". И мы отвечаем или рассказываем.
Какие тогда могут быть минусы диалогов вслух с самим собой? По словам психолога, чтобы понять негативные симптомы, стоит отследить пару моментов. Первое и самое важное — в режиме нормы все диалоги за день завершаются. Когда этого не происходит, то мозг начинает напоминать браузер в Интернете, в котором открыто много-много окон. И каждое что-то подгружает, и в каждом о чём-то говорят. Результатом становится плохая память, медлительность в принятии решений, усталость, раздражение и психическое истощение.
Разговаривать с самим собой вслух — это норма или признак сумасшествия? Фото © Freepik / vecstock
"Этот разговор с собой является нормой и показателем здоровой психики. Даже если разговор вслух", — отмечает специалист. Важно помнить, что с вами всё хорошо, пока вы управляете своим голосом. Ведь патология начинается именно в момент, когда голос начинает руководить действиями человека.
Даже если вы ведёте диалоги вслух, но осознаёте, что это диалог с самим собой, а не с тем приятным зеленоватым ангелочком на табуретке в углу, — это норма
Самый примитивный диалог с самим собой можно наблюдать у ребёнка, когда он называет вслух всё, что видит и узнаёт. Так мы, по словам эксперта, неосознанно приобретаем навык быстрее запоминать, понимать и управлять своим вниманием. И привыкаем делать действия "по команде". Не просто так маленьким детям часто прямо указывают: ешь, сядь, подойди.
Например, студент или профессор рассуждает сам с собой при решении задачи или при запоминании материала. Турист, заблудившийся в лесу, через разговор с собой вслух уменьшает стресс и повышает концентрацию внимания, то есть увеличивает шансы выйти из леса и выжить. Засыпающий водитель вернёт внимательность, если начнёт произносить вслух знаки и указатели на дороге. А спортсмен улучшит результат через команду голосом самому себе. Даже если это его собственный голос. Даже если это будет что-то вроде "соберись, тряпка".
Но бывают ситуации, когда человек начинает разговаривать с самим собой по другим причинам. И важно обратить внимание на содержательную часть. Это может быть вызвано чувством одиночества и отсутствием общения с другими людьми
Нашей психике очень важно слышать речь. Именно поэтому одиночная камера — наивысшее наказание, а необитаемый остров способен свести с ума. Здесь высок риск придумать себе собеседника — и при совпадении двух факторов (предрасположенность и сильный стресс) получить галлюцинацию.
"Также разговор с самим собой может быть вызван отказом памяти", — подчёркивает в разговоре с Лайфом психолог. Например: пожилой человек, выполняя примитивные бытовые вещи, проговаривает их вслух, чтобы не забыть, что и зачем он делает. Выглядеть это может и как диалог, но содержание понятно. Заметить самостоятельно изменения психики со здоровой на болезнь — невозможно.
Как понять, что разговоры человека вслух с собой — это уже диагноз. Фото © Freepik
Если наблюдать со стороны за говорящим с самим собой человеком, то стоит насторожиться, если все остальные невербальные признаки похожи, словно человек находится в диалоге: кидает взгляды в сторону, словно смотрит на кого-то. А если его предложения перебивают друг друга будто "дословный пересказ спора" — в этом случае возможно уже раздвоение личности.
Подробные примитивные комментарии действий по типу: "Наливаю чай в чашку зелёную, ставлю чайник, сажусь на стул и пью чай из зелёной чашки" указывают на возможные проблемы с временной памятью, начало деменции. А рассуждение вслух о бытовых планах на день — "сейчас надо сходить в магазин" и прочее — признак одиночества.
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