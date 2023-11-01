Психолог рассказала, когда говорить с собой вслух нормально, а когда — уже патология

Если на вас внезапно со спины кто-то напал и ударил, то, обернувшись, вы увидите преступника. За эту функцию отвечает наше восприятие, формирующее картинки. Чтобы рассказать о происшествии потом в полиции, понадобится речь. Все эти процессы являются естественными — они перерабатывают то, что с нами случается и что мы видим, в субъективный опыт.

"У любого человека, владеющего устной речью, в голове всегда идёт внутренний диалог: "Надо не забыть купить/зайти", "Надо было так ответить, и тогда он по-другому бы сделал", "Я больше никогда не пойду по тёмному переулку один" и т. д. И это норма", — рассказывает Лайфу психолог Жанна Воеводина.

Наши воспоминания или поиск правильного ответа на вопрос происходят ровно в таком же порядке: сначала ощущение, потом от него в голове появляется картинка — и только после того, как мозг подобрал к ней описывающие слова, появляется чувство "я знаю". И мы отвечаем или рассказываем.

Какие тогда могут быть минусы диалогов вслух с самим собой? По словам психолога, чтобы понять негативные симптомы, стоит отследить пару моментов. Первое и самое важное — в режиме нормы все диалоги за день завершаются. Когда этого не происходит, то мозг начинает напоминать браузер в Интернете, в котором открыто много-много окон. И каждое что-то подгружает, и в каждом о чём-то говорят. Результатом становится плохая память, медлительность в принятии решений, усталость, раздражение и психическое истощение.

Разговаривать с самим собой вслух — это норма или признак сумасшествия? Фото © Freepik / vecstock

"Этот разговор с собой является нормой и показателем здоровой психики. Даже если разговор вслух", — отмечает специалист. Важно помнить, что с вами всё хорошо, пока вы управляете своим голосом. Ведь патология начинается именно в момент, когда голос начинает руководить действиями человека.

Даже если вы ведёте диалоги вслух, но осознаёте, что это диалог с самим собой, а не с тем приятным зеленоватым ангелочком на табуретке в углу, — это норма Жанна Воеводина Практикующий психолог, член Федерации психологов-консультантов России

Самый примитивный диалог с самим собой можно наблюдать у ребёнка, когда он называет вслух всё, что видит и узнаёт. Так мы, по словам эксперта, неосознанно приобретаем навык быстрее запоминать, понимать и управлять своим вниманием. И привыкаем делать действия "по команде". Не просто так маленьким детям часто прямо указывают: ешь, сядь, подойди.

Например, студент или профессор рассуждает сам с собой при решении задачи или при запоминании материала. Турист, заблудившийся в лесу, через разговор с собой вслух уменьшает стресс и повышает концентрацию внимания, то есть увеличивает шансы выйти из леса и выжить. Засыпающий водитель вернёт внимательность, если начнёт произносить вслух знаки и указатели на дороге. А спортсмен улучшит результат через команду голосом самому себе. Даже если это его собственный голос. Даже если это будет что-то вроде "соберись, тряпка".

Но бывают ситуации, когда человек начинает разговаривать с самим собой по другим причинам. И важно обратить внимание на содержательную часть. Это может быть вызвано чувством одиночества и отсутствием общения с другими людьми Жанна Воеводина Практикующий психолог, член Федерации психологов-консультантов России

Нашей психике очень важно слышать речь. Именно поэтому одиночная камера — наивысшее наказание, а необитаемый остров способен свести с ума. Здесь высок риск придумать себе собеседника — и при совпадении двух факторов (предрасположенность и сильный стресс) получить галлюцинацию.

"Также разговор с самим собой может быть вызван отказом памяти", — подчёркивает в разговоре с Лайфом психолог. Например: пожилой человек, выполняя примитивные бытовые вещи, проговаривает их вслух, чтобы не забыть, что и зачем он делает. Выглядеть это может и как диалог, но содержание понятно. Заметить самостоятельно изменения психики со здоровой на болезнь — невозможно.

Как понять, что разговоры человека вслух с собой — это уже диагноз. Фото © Freepik

Если наблюдать со стороны за говорящим с самим собой человеком, то стоит насторожиться, если все остальные невербальные признаки похожи, словно человек находится в диалоге: кидает взгляды в сторону, словно смотрит на кого-то. А если его предложения перебивают друг друга будто "дословный пересказ спора" — в этом случае возможно уже раздвоение личности.