"Молча страдают": Кошатникам напомнили о пагубном влиянии на питомцев длительного одиночества

Оставшись без человека надолго, кошка будет "молча страдать", предупредила ветеринарный врач – фелинолог Ангелина Сиротина.

"Если у вас такой рабочий день, что вы отсутствуете с утра до вечера, кошка страдает. Она, как собака, не будет выть, соседи жаловаться не будут, но она будет молча страдать", — сказала Сиротина в беседе с радио "Говорит Москва".

В связи с этим, если график предполагает длительное отсутствие дома, специалист рекомендует задуматься о том, чтобы завести своему питомцу друга. Вдвоём им будет легче, и они найдут, чем заняться. А уже после возвращения хозяина они займутся им.

По словам Сиротиной, те же кошки легко переносят одиночество по несколько часов в день, предпочитая спать в это время. Однако оставлять питомца более чем на семь-восемь часов — негуманно.