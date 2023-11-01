"Молча страдают": Кошатникам напомнили о пагубном влиянии на питомцев длительного одиночества
Ветеринар Сиротина: Негуманно оставлять кошку в одиночестве на более чем 7 часов
Обложка © Freepik / wirestock
Оставшись без человека надолго, кошка будет "молча страдать", предупредила ветеринарный врач – фелинолог Ангелина Сиротина.
"Если у вас такой рабочий день, что вы отсутствуете с утра до вечера, кошка страдает. Она, как собака, не будет выть, соседи жаловаться не будут, но она будет молча страдать", — сказала Сиротина в беседе с радио "Говорит Москва".
В связи с этим, если график предполагает длительное отсутствие дома, специалист рекомендует задуматься о том, чтобы завести своему питомцу друга. Вдвоём им будет легче, и они найдут, чем заняться. А уже после возвращения хозяина они займутся им.
По словам Сиротиной, те же кошки легко переносят одиночество по несколько часов в день, предпочитая спать в это время. Однако оставлять питомца более чем на семь-восемь часов — негуманно.
Даже на совещания ходят: Кошка Муся и кот Василий взяли под охрану трамвайно-троллейбусный парк в Петербурге
А сегодня прямо в центре Москвы развернулась настоящая операция по спасению кота, запертого в автомобиле на парковке у Большого театра. По словам очевидцев, он просидел там несколько дней. Оказалось, что хозяина пушистика забрали в психиатрическую больницу. По данным Лайфа, он проживает в Подмосковье, увлекается магией и занимается продажей бытовой химии. По словам родственников мужчины, он не выходил на связь с 29 октября. Кота благо спасли.