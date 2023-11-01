Регион

Уведомления отключены

1 ноября, 13:32

"Молча страдают": Кошатникам напомнили о пагубном влиянии на питомцев длительного одиночества

Ветеринар Сиротина: Негуманно оставлять кошку в одиночестве на более чем 7 часов

<p>Обложка © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/closeup-of-a-cute-domestic-cat-lying-on-the-wooden-porch-with-a-blurry-background_10176304.htm#query=%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82&position=1&from_view=search&track=ais" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wirestock</a></p>

Обложка © Freepik / wirestock

Оставшись без человека надолго, кошка будет "молча страдать", предупредила ветеринарный врач – фелинолог Ангелина Сиротина.

"Если у вас такой рабочий день, что вы отсутствуете с утра до вечера, кошка страдает. Она, как собака, не будет выть, соседи жаловаться не будут, но она будет молча страдать", — сказала Сиротина в беседе с радио "Говорит Москва".

В связи с этим, если график предполагает длительное отсутствие дома, специалист рекомендует задуматься о том, чтобы завести своему питомцу друга. Вдвоём им будет легче, и они найдут, чем заняться. А уже после возвращения хозяина они займутся им.

По словам Сиротиной, те же кошки легко переносят одиночество по несколько часов в день, предпочитая спать в это время. Однако оставлять питомца более чем на семь-восемь часов — негуманно.

Даже на совещания ходят: Кошка Муся и кот Василий взяли под охрану трамвайно-троллейбусный парк в Петербурге

Даже на совещания ходят: Кошка Муся и кот Василий взяли под охрану трамвайно-троллейбусный парк в Петербурге

А сегодня прямо в центре Москвы развернулась настоящая операция по спасению кота, запертого в автомобиле на парковке у Большого театра. По словам очевидцев, он просидел там несколько дней. Оказалось, что хозяина пушистика забрали в психиатрическую больницу. По данным Лайфа, он проживает в Подмосковье, увлекается магией и занимается продажей бытовой химии. По словам родственников мужчины, он не выходил на связь с 29 октября. Кота благо спасли.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Животные
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров