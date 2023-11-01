В центре Москвы нашли кота, уже несколько дней запертого в припаркованном авто

В Москве разыскивают хозяина серого кота, который уже несколько дней сидит в запертой машине. По данным Лайфа, владелец автомобиля заехал на парковку у Большого театра 29 октября. Видно, что внутри у "заложника" лишь апельсины, орехи и кастрюля с арбузом. Людей он не боится.

В центре Москвы кот сидит несколько дней в запертой машине. Видео © LIFE

По словам очевидцев, хозяина кота задержала полиция, его телефон остался в автомобиле.