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1 ноября, 11:07

В центре Москвы нашли кота, уже несколько дней запертого в припаркованном авто

В Москве разыскивают хозяина серого кота, который уже несколько дней сидит в запертой машине. По данным Лайфа, владелец автомобиля заехал на парковку у Большого театра 29 октября. Видно, что внутри у "заложника" лишь апельсины, орехи и кастрюля с арбузом. Людей он не боится.

В центре Москвы кот сидит несколько дней в запертой машине. Видео © LIFE

По словам очевидцев, хозяина кота задержала полиция, его телефон остался в автомобиле.

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А в Санкт-Петербурге пьяные тиктокеры решили покатать своего шпица на крыше автомобиля, а тот упал и начал биться в конвульсиях. Теперь собаку пытаются отобрать у живодёров, хотя законных способов на это нет.

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LIFE

Матвей Константинов
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